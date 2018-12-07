Минстрой РФ вынес на обсуждение экспертов проект стандарта "Умного города"

Минстрой России вынес на обсуждение экспертов проект стандарта "Умного города". На заседании рабочей группы по проекту соответствующий документ представил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

"Ключевой момент - вынести на ваш суд проект стандарта "Умного города". Этот проект основан на международной и внутрироссийской практиках, на предложениях экспертов. Он в отдельных фокус-группах обсужден с рядом субъектов и муниципалитетов. Там нет ни одного решения, которое не было бы апробировано на территории Российской Федерации", - сказал Чибис.

Он отметил, что стандарт, в частности, предусматривает перевод различных баз данных в машиночитаемый формат, внедрение интеллектуальных систем мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве. Кроме того, стандарт будет учитывать "умные решения" для транспортной сферы, в том числе внедрение "умных светофоров".

Также в стандарт предлагается внести ряд решений для обеспечения общественной безопасности, включая совершенствование систем оповещения и внедрение технологии распознавания лиц. Помимо этого предполагается создать онлайн-платформы для взаимодействия властей и граждан, по аналогии с проектами "Активный гражданин", "Наш город" и "Добродел".

Замминистра отметил, что обсуждение стандарта с экспертами будет вестись до середины следующей недели. Ранее он сообщал, что утвердить стандарт планируется до конца года.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика", пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.

ТАСС