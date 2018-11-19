ПАО "Мосэнерго" подтвердило соответствие Системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2015

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" подтвердила соответствие Системы экологического менеджмента (СЭМ) ПАО "Мосэнерго" требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Инспекционная проверка СЭМ ПАО "Мосэнерго" на соответствие требованиям стандарта прошла 20–22 ноября 2018 года в службе экологии Генеральной дирекции и двух филиалах Общества — ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева и ТЭЦ-25. В ходе проверки установлено, что Система экологического менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, в целом результативна и соответствует критериям аудита.

Аудитор отметил вовлеченность всего персонала компании в поддержание функционирования СЭМ в ПАО "Мосэнерго". Отдельно отмечен общий высокий уровень компетенции сотрудников, понимание ими принципов Экологической политики "Мосэнерго" и своей роли в предотвращении негативного воздействия на окружающую среду. Несоответствий в ходе проведения аудита не выявлено.

Внедренная в ПАО "Мосэнерго" Система экологического менеджмента впервые в истории российской электроэнергетики была сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2004 в 2006 году. В 2017 году осуществлен переход на стандарт ISO 14001 версии 2015 года. СЭМ позволяет предотвращать загрязнение окружающей среды, осуществлять контроль выбросов, соответствовать законодательным, нормативным и иным требованиям по вопросам экологии, обеспечивать непрерывное повышение экологической результативности.