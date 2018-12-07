"Россети" инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей

Сегодня, 7 декабря, в рамках Международного форума "Электрические сети" дочернее предприятие группы "Россети" в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса субъектов.

В присутствии Генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского подписи под соответствующими документами поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Соглашения подписаны в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Речь идет о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий.

Соглашениями зафиксирован ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании. В результате, общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей.

Как отметил Павел Ливинский, инициатива перехода регионов и сетевых компаний на долгосрочные тарифные соглашения получила поддержку на высшем государственном уровне.

"Мы рады, что есть регионы, которые уже сегодня готовы перейти на новый формат сотрудничества с нами. В ближайшие время к Белгородской области и Удмуртской Республике добавятся Калужская и Воронежская области. Соглашения имеют большое практическое значение, являясь, по сути, "дорожной картой" для решения таких актуальных для отрасли задач, как консолидация и инвестиционный рост электросетевого комплекса регионов. Кроме того, они закладывают базу для окупаемости проектов цифровой трансформации без тарифного обременения потребителя, а также создают условия для развития прочих видов деятельности", - подчеркнул глава компании "Россети".

В качестве примеров Павел Ливинский привел проект развития городского электротранспорта, который будет реализован в Белгородской области, а также – проект развития наружного освещения в Удмуртской Республике.

"Эффект масштаба от соглашений будет неполным без консолидации световой инфраструктуры регионов. Считаем, что средства, получаемые от синергетического эффекта в этой области, следует направлять на проекты по переходу к наружному светодиодному освещению, созданию красивого визуального облика городов", - подчеркнул руководитель "Россетей", добавив, что группа готова к реализации аналогичных проектов и в других регионах операционной деятельности.

"Решения, закреплённые сегодня в подписанных соглашениях, поддержаны Президентом и Председателем Правительства России в рамках утверждённой стратегии развития электросетевого комплекса.

В результате компания "Россети" получает стабильный прогнозируемый доход и возможности для инвестиционного развития, а регион - надёжное энергоснабжение, являющееся основной экономического роста", - подчеркнул в своем выступлении заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев.

"Белгородская область готова к реализации цифровых проектов, чтобы энергетический комплекс региона стал ещё надежнее и отвечал самым современным стандартам. Помимо этого, сегодня мы обсудили планы по развитию пассажирского транспорта на электрических двигателях. Думаю, в этом отношении наш субъект тоже может стать одним из удачных "пилотов". Благодарю "Россети" за доверие и уверен в хорошем результате", - сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов назвал совместную с "Россетями" работу в 2018 году "большим и уверенным шагом в цифровое будущее": "Не секрет, что у нас в регионе - самый низкий тариф в Приволжье и одни из самых низких показателей инвестиций в энергетику. Разумеется, это сдерживает экономический рост. Ведь энергетика - это база развития. Заключённое сегодня соглашение двукратно увеличит объём инвестиций в электросетевой комплекс субъекта. Мы готовы выступить одним из пилотов цифровизации сетей. Кроме того, мы заинтересованы в централизации активов на территории Удмуртской Республики. "Россети" для нас не просто стратегический партнер, а драйвер изменений, внедряющий самые амбициозные проекты. С удовольствием поддерживаем инициативы компании и надеемся на плодотворную работу".

В свою очередь, генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский отметил, что подписанные соглашения позволяют расширить временные рамки инвестиционного планирования с учетом прогнозных тарифных решений.

"Это даст возможность более полно учитывать интересы регионов и с максимальной точностью синхронизировать наши программы с программами развития территорий", - отметил глава дочернего общества.