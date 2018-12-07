Россия инвестирует пять миллиардов долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия и Венесуэла договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 миллиардов долларов и поставках 600 тысяч тонн зерна, сообщил в четверг президент страны Николас Мадуро.

"Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота", – сказал Мадуро в размещенной в его микроблоге в Twitter видеозаписи из Москвы, где он находится с визитом.

По его словам, поставки зерна гарантированы в 2019 году и на последующий период. Кроме того, подписан контракт по технической помощи для ремонта систем вооружения Венесуэлы.

РИА Новости