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Мероприятия

В рамках МФЭС будут подписаны соглашения с двумя регионами России

В рамках МФЭС будут подписаны соглашения с двумя регионами России

7 декабря 2018, 09:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЛЭП-2018
Отрасль: Атомная промышленность 

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7 декабря в 75 павильоне ВДНХ в рамках Международного форума “Электрические сети” состоятся подписания соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии на территории Белгородской области и Республики Удмуртия.

Соглашения подписываются в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и долгосрочного развития электросетевого комплекса регионов.

Участвуют:
  • Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко
  • Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Владимирович Семенов
  • Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Анатольевич Ливинский
  • Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" Игорь Владимирович Маковский
  • Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Геннадьевич Королев
Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет на стенде ПАО "Россети" (А079).

Обращаем ваше внимание, что 7 декабря выставка и форум работают с 09:00 до 13:00.

Компания: МСЭФ

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