В рамках МФЭС будут подписаны соглашения с двумя регионами России

Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко

Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Владимирович Семенов

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Анатольевич Ливинский

Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" Игорь Владимирович Маковский

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Геннадьевич Королев

7 декабря в 75 павильоне ВДНХ в рамках Международного форума “Электрические сети” состоятся подписания соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии на территории Белгородской области и Республики Удмуртия.Соглашения подписываются в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и долгосрочного развития электросетевого комплекса регионов.Участвуют:Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет на стенде ПАО "Россети" (А079).

Обращаем ваше внимание, что 7 декабря выставка и форум работают с 09:00 до 13:00.