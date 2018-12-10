АО "Контактор" начал сотрудничество с Казанским государственным энергетическим университетом

АО "Контактор" (бренд Группы Legrand) начал активное сотрудничество с техническим ВУЗом города Казани.

1 ноября 2018 года с целью проработки возможных вариантов совместной работы на территории учебного заведения состоялась официальная встреча проректора по интеграции с производством Губаева Д.Ф. с представителями сервисной службы завода.

21 ноября 2018 года в рамках курсов повышения квалификации "Современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики" на территории КГЭУ руководитель по работе с клиентами АО "Контактор" Пожидаев С.Н. прочитал лекцию "Защита цепей 0.4кВ от токов перегрузки и короткого замыкания". Лекция была проведена для специалистов сервисного центра Когалымэнергонефть (ООО "Лукойл-Энергосети"), ПАО "Казаньоргсинтез", АО "Татэнерго" и ОАО "Сетевая компания" Бугульминские ЭС. В ходе учебной презентации были рассмотрены вопросы построения защиты от токов короткого замыкания и перегрузки на базе микропроцессорных блоков МРТ-МП, МРТ-Про, МР4, МР6.