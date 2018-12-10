КМЭЗ отметил 110-летие медеэлектролитного производства

На "Кыштымском медеэлектролитном заводе" (АО "КМЭЗ", г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания") отметили 110-летие отечественного медеэлектролитного производства. В 1908 году Нижне-Кыштымский железоделательный завод был преобразован в медеплавильный. Тогда же здесь был осуществлен первый в истории российской цветной металлургии электролиз меди с получением катодной меди.

В честь знаменательной даты в Доме культуры металлургов Кыштыма состоялось торжественное собрание. Героями вечера стали представители многочисленных трудовых династий, которыми издавна славится КМЭЗ. Так, основатель династии Зуйковых - Александр Изюмов - работал на Нижне-Кыштымском заводе с 1905 года еще при Лесли Уркварте, шотландском предпринимателе, которому Кыштым обязан медеэлектролитным производством.

Сейчас семейное дело продолжают праправнуки Изюмова – прокатчик горячего металла цеха производства медной катанки Игорь Александров и экономист отдела капитального строительства Андрей Зуйков.

С праздником заводчан поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева: "Высококачественная кыштымская медь давно стала брендом и предметом для гордости, олицетворением богатства уральской земли. Радует, что работники Кыштымского медеэлектролитного завода так бережно относятся к истории предприятия, хранят память о тех, кто в трудные времена поднимал и развивал производство, передавал секреты мастерства, создавая трудовые династии. Потомственные мастера, хранители вековых традиций огненной профессии – основа сегодняшнего успеха крупнейшего предприятия Кыштымского городского округа и стимул для его дальнейшего развития".

На торжественном вечере в честь 110-летия медеэлектролитного производства на КМЭЗе чествовали и молодых металлургов, и супружеские пары, работающие на предприятии, и ветеранов завода. К праздничному концерту работники предприятия вспомнили ни много ни мало полторы сотни песен о меди. Для коллег и родных выступали и сами металлурги — для многих из них музыка является любимым хобби.

Комментирует генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев: "На протяжении уже более 260 лет истории наш завод и его коллектив демонстрировали стойкость и способность адаптироваться под новые технологические веяния и потребности рынка. И сегодня КМЭЗ меняется на глазах. В этом году мы модернизировали производство медной катанки и цех электролиза, в следующем году планируем начать производство медной электролитической фольги. Значит, впереди у нашего предприятия еще много славных вех, а профессионализм металлургов и их искренняя любовь к делу помогут заводу оставаться на высоте".

В рамках вечера также прошла презентация фотовыставки "КМЭЗ глазами заводчан". На ней были представлены фотоработы сотрудников предприятия. На снимках запечатлели металлургов за работой, оборудование и технологические процессы, а также льющийся раскаленный металл. Снимки были сделаны в рамках корпоративного фотоконкурса "Фотодесант-2018" в производственных подразделениях предприятия.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"