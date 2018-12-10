Команда филиала "Кировэнерго" стала победительницей Пятого фестиваля команд КВН МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья

Пятый корпоративный фестиваль команд КВН МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья "Лучшее за 5 лет" прошел в киноконцертном зале "Панорама" в Твери. В нем приняли участие шесть команд – представители курского, липецкого, белгородского, ярославского, тверского и кировского филиалов компаний. Благодарными болельщиками фестиваля стали сотрудники, задействованные в учениях энергетиков, проходящих в эти дни в Тверской области.

От лица генерального директора Игоря Маковского зрителей и выступающих сотрудников приветствовал первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Александр Пилюгин: "В век цифровизации очень здорово, что персонал компании не только готов решать сложные производственные задачи, но и обладает большим творческим потенциалом, нестандартным мышлением и замечательным чувством юмора". Главный инженер МРСК Центра отметил, что масштабные учения в Тверской области сплотили многотысячный коллектив компании. Персонал научился решать масштабные и беспрецедентные задачи и готов к новым вызовам времени.

Команды показали лучшие номера, которые накопили за 5 лет участия в фестивале. Несмотря на то, что Пятый фестиваль прошёл без соревновательной составляющей, по итогам концерта решением Штаба учений были выбраны две лучшие команды, которые в марте 2019 года будут представлять компанию на фестиваль корпоративных команд КВН "Юмор по делу". Кировская команда "Подстанция Вятка" показала свои лучшие номера за пять лет и заслужила высокую оценку жюри и зрителей. Помимо Кировэнерго, победителем была признана команда филиала "Ярэнерго".

От лица всех участников учений артистов поблагодарил заместитель начальника Штаба Александр Корнилов: "Спасибо вам за талантливые выступления и яркие эмоции. Нам очень важна ваша поддержка, спасибо за юмор!".