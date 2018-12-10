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Мероприятия

Переходящий Кубок Чемпиона спартакиады ивановских энергетиков - вновь у команды филиала "Ивэнерго"

Переходящий Кубок Чемпиона спартакиады ивановских энергетиков - вновь у команды филиала Ивэнерго

10 декабря 2018, 16:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИВЭНЕРГО

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Ивэнерго

Ивэнерго

Подведены итоги II Спартакиады между предприятиями энергетики Ивановской области "Вместе ярче, сильнее, быстрее!". Первое место в общекомандном зачете и переходящий Кубок Чемпиона, как и в прошлом году, вновь завоевала команда филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго".

Спартакиада энергетиков проводилась в несколько этапов со 2 ноября по 7 декабря 2018 года. Участники соревнований боролись за звание сильнейших в 11 дисциплинах: волейболе, баскетболе, шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, мини-футболе, лыжной эстафете, гиревом спорте, плавании, бильярде и армрестлинге. Финальные соревнования и закрытие спортивного мероприятия состоялось 7 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе ТЭЦ-3 г. Иваново.

Кроме работников "Ивэнерго" в спартакиаде участвовали команды АО "Ивгорэлектросеть", ООО "ЭСК Гарант", филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" и сборная команда ОАО "Объединенные Электрические Сети" и ООО "Бизнеспроект".

Цель состязаний - привлечение работников энергетической отрасли к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья и работоспособности сотрудников, сплочение коллективов предприятий энергетики Ивановской области и проявление лучших качеств спортсменов в обстановке честного соперничества.

Напомним, что в прошлом году по инициативе филиала "Ивэнерго" была возобновлена традиция командных соревнований среди энергетических компаний Ивановской области, которая была прервана более 9 лет назад. Начинание охотно поддержали остальные крупные отраслевые предприятия региона. В нынешнем году энергетики вновь собрались вместе, чтобы помериться силами в борьбе за призовые места.

Все участники спартакиады проявили большую волю к победе и высокий спортивный дух. Для спортсменов и болельщиков в этот день были организованы забавные состязания и состоялось выступление команды компании "ЭСК Гарант" по чирлидингу. Спартакиада стала настоящим праздником для любителей спорта и здоровья, ярким событием в спортивной жизни энергетиков!


Результаты Спартакиады:

  • Лыжная эстафета: 1 место – филиал "Ивэнерго", 2 – "Ивгорэлектросеть", 3 – сборная команда "Объединенные Электрические Сети" и "Бизнеспроект".
  • Легкая атлетика: 1 - "ЭСК Гарант", 2 – "Ивгорэлектросеть", 3 – филиал "Ивэнерго".
  • Мини-футбол: 1 – филиал "Ивэнерго", 2 – "ЭСК Гарант", 3 – "Ивгорэлектросеть".
  • Настольный теннис: 1 – "ЭСК Гарант", 2 – сборная команда "Объединенные Электрические Сети" и "Бизнеспроект", 3 – филиал "Ивэнерго".
  • Волейбол: 1 – филиал "Ивэнерго", 2 – сборная команда "Объединенные Электрические Сети" и "Бизнеспроект", 3 – "ЭСК Гарант".
  • Баскетбол: 1 - сборная команда "Объединенные Электрические Сети" и "Бизнеспроект", 2 - филиал "Ивэнерго", 3 - "ЭСК Гарант".
  • Плавание: 1 – филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс", 2 – филиал "Ивэнерго", 3 – "ЭСК Гарант".
  • Армрестлинг: 1 – филиал "Ивэнерго" (Кольчугин Алексей), 2 – "Ивгорэлектросеть" (Иванов Максим), 3 – филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (Князькин Василий).
  • Гиревой спорт: 1 – филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (Князькин Василий), 2 – "ЭСК Гарант" (Сошников Григорий) , 3 – сборная команда "Объединенные Электрические Сети" и "Бизнеспроект".
  • Шахматы: 1 – филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (Бровкин Леонид), 2 – филиал "Ивэнерго" (Волков Кирилл), 3 – "Ивгорэлектросеть" (Кириллов Михаил).
  • Бильярд: 1 - филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (Лисенков Евгений), 2 - "ЭСК Гарант" (Боровков Денис), 3 – "Ивгорэлектросеть" (Васильев Алексей).
  • Общекомандный зачет: 1 – филиал "Ивэнерго", 2 – "ЭСК Гарант", 3 – филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс".

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго"

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