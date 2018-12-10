Переходящий Кубок Чемпиона спартакиады ивановских энергетиков - вновь у команды филиала "Ивэнерго"

Подведены итоги II Спартакиады между предприятиями энергетики Ивановской области "Вместе ярче, сильнее, быстрее!". Первое место в общекомандном зачете и переходящий Кубок Чемпиона, как и в прошлом году, вновь завоевала команда филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго".

Спартакиада энергетиков проводилась в несколько этапов со 2 ноября по 7 декабря 2018 года. Участники соревнований боролись за звание сильнейших в 11 дисциплинах: волейболе, баскетболе, шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, мини-футболе, лыжной эстафете, гиревом спорте, плавании, бильярде и армрестлинге. Финальные соревнования и закрытие спортивного мероприятия состоялось 7 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе ТЭЦ-3 г. Иваново.

Кроме работников "Ивэнерго" в спартакиаде участвовали команды АО "Ивгорэлектросеть", ООО "ЭСК Гарант", филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" и сборная команда ОАО "Объединенные Электрические Сети" и ООО "Бизнеспроект".

Цель состязаний - привлечение работников энергетической отрасли к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья и работоспособности сотрудников, сплочение коллективов предприятий энергетики Ивановской области и проявление лучших качеств спортсменов в обстановке честного соперничества.

Напомним, что в прошлом году по инициативе филиала "Ивэнерго" была возобновлена традиция командных соревнований среди энергетических компаний Ивановской области, которая была прервана более 9 лет назад. Начинание охотно поддержали остальные крупные отраслевые предприятия региона. В нынешнем году энергетики вновь собрались вместе, чтобы помериться силами в борьбе за призовые места.

Все участники спартакиады проявили большую волю к победе и высокий спортивный дух. Для спортсменов и болельщиков в этот день были организованы забавные состязания и состоялось выступление команды компании "ЭСК Гарант" по чирлидингу. Спартакиада стала настоящим праздником для любителей спорта и здоровья, ярким событием в спортивной жизни энергетиков!





Результаты Спартакиады: