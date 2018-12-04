Три миллиона на реализацию инновационных проектов в сфере энергетики: состоялась церемония награждения победителей конкурса "Энергия молодости"

Победители XV Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости" были награждены в Москве.

Научные коллективы получат грант в размере 1 млн. рублей каждый на реализацию своих исследований. В 2018 лучшими были признаны проекты по разработке органических солнечных батарей, созданию калий-ионного аккумулятора и оптимизации добычи углеводородов. Торжественная церемония состоялась в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

Награды победителям – золотые статуэтки конкурса и почетные дипломы – вручил Сергей Алексеенко, академик РАН, лауреат премии "Глобальной энергии" 2018 года. Он пожелал молодым ученым успехов в реализации своих идей, а также отметил: "Помимо присуждения премии именитым и уже состоявшимся научным деятелям, "Глобальная энергия" поддерживает проекты начинающих исследователей. Считаю эту инициативу очень важной, так как молодыми кадрами определяется будущее энергетической отрасли".

Первым награду получил Иван Евдокимов, научный сотрудник "Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов", ставший лучшим в номинации "Традиционная энергетика". Он работает над усовершенствованием технологии добычи углеводородов методом многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП). В традиционном процессе ГРП используется многостадийный метод добычи, где клапан муфты ГРП отделяет одну ступень от последующей, а для запуска следующей стадии необходимо устранить клапан механически. При этом высока вероятность повреждений скважины, что ведет к значительным финансовым и временным потерям. Разработка Ивана Евдокимова предполагает создание самоустраняющихся запорных элементов муфты ГРП, которые растворяются в буровой жидкости. Актуальность проекта связана с тем, что практически все представленные на отечественном рынке самоустраняющиеся запорные элементы являются импортными. Каждое изделие растворимых клапанов ГРП обходится нефтегазовой отрасли в сумму до 100 тысяч рублей. "Мы обеспечиваем полное импортозамещение и сделали технологию более подходящей для российских реалий, в том числе для работы на арктическом шельфе", - поделился Иван Евдокимов.

Его коллега Юрий Лупоносов, ведущий научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова, выиграл в номинации "Нетрадиционная энергетика". Проект исследователя посвящен разработке полупрозрачных и гибких солнечных батарей на основе органических материалов. По мнению ученого, новые батареи имеют ряд преимуществ по сравнению с кремниевыми аналогами, среди которых легкость и нетоксичность фотоэлементов, а также простота их производства и низкая себестоимость. В основе фотовольтаического слоя батарей он планирует использовать сопряженные органические молекулы. Успешная реализация проекта даст возможность находить новые области применения солнечных панелей, которые в принципе невозможны для традиционных фотоэлементов. "Такие батареи можно наносить на стеклянные конструкции, на окна, на фасады высотных домов, на малые архитектурные формы в парках и пр. Использовать сгенерированное электричество впоследствии возможно для зарядки смартфонов или для освещения. Толщина всего устройства сравнима с несколькими листами бумаги, за счет чего гибкие солнечные батареи дают возможность сворачивать их в рулон, наносить на текстиль и одежду. К примеру, на ткань туристических и военных палаток. Для военных нужд такие солнечные батареи тоже применимы", - рассказал победитель конкурса.

В третьей номинации "Новые технологии" был отмечен Станислав Федотов, научный сотрудник Центра хранения электрохимической энергии Сколковского института науки и технологий под началом профессора Артема Абакумова. Его проект связан с производством калий-ионного аккумулятора на основе полианионных электродных материалов. Технология, предлагаемая ученым, подразумевается использование сложных фосфатов калия и переходных материалы уникальной кристаллической структуры. Ученый убежден, что в скором времени калий-ионные батареи придут на смену литий-ионным, в связи с ограниченностью и географической изолированностью лития в природе. По его мнению, очевидные преимущества калиевого сырья – это невысокая цена и доступность его природных источников. "Идея проекта состоит в замене литийсодержащих компонентов аккумулятора на конкурентные с точки зрения энергетических характеристик калиевые аналоги при сохранении существующей архитектуры аккумулятора. Переход к калий-ионным технологиям позволит значительно снизить стоимость аккумуляторов, а также отказаться от использования дорогой и тяжелой металлической меди в качестве токосъемника, что так же позитивно отразится на конечной стоимости устройства. Помимо этого, в ходе проекта планируется разработать новый класс калий-ионных электродных материалов с улучшенными энергетическими и мощностными характеристиками", - отметил Станислав Федотов.

Все победители конкурса "Энергия молодости" получили бесплатную годовую подписку на ежемесячный научно-технический и производственный журнал "Газовая промышленность", который является информационным партнером ассоциации "Глобальная энергия". Кроме того, молодые ученые смогут опубликовать в издании собственную научную статью.

Напомним, конкурс "Энергия молодости" проводится ассоциацией "Глобальная энергия" ежегодно в целях выявления и поощрения наиболее перспективных научных проектов молодых ученых до 35 лет. В 2018 году на конкурс поступил 91 проект из 36 регионов России. Впервые в нем были представлены такие регионы, как: Липецкая область, Чукотский автономный округ, Ярославская область. Наиболее популярными направлениями исследований в поданных заявках стали: "Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов", "Электроэнергетика" и "Возобновляемая энергетика". Более 50% проектов были представлены в номинации "Традиционная энергетика".

Отметим, что церемония награждения победителей конкурса "Энергия молодости" состоялась в рамках вручения VI Международной премии "Малая энергетика – большие достижения". Узнать подробнее про проекты победителей премии можно здесь.