Фонд "Сколково" поможет строительным компаниям найти инновационные проекты

Фонд "Сколково", "Галс-Девелопмент", "Дон-строй Инвест" и "Фодд" начинают поиск новых технологических решений в строительстве. Отобранные перспективные разработки планируется использовать для повышения качества возводимой недвижимости.

Это первый масштабный проект на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий и инновационных разработок, который поможет вывести существующие стандарты отрасли на новый уровень.

Для реализации данных задач будет запущена корпоративная акселерационная программа "Технологии для эффективного строительства и повышения качества жизни". Принять в ней участие смогут технологические стартапы и разработчики инновационных технологий. Цель программы – поиск проектов, готовых к пилотному внедрению. Благодаря участию в акселерационной программе стартапы получат возможность усовершенствовать свои технологии и адаптировать их под задачи индустриальных партнёров.

Старт акселерационной программы состоится на пресс-конференции, которая пройдет в РИА "Россия сегодня" 19 декабря.

Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково": "Партнерство компаний-лидеров в девелопменте и строительстве с Фондом “Сколково” предоставляет компаниям, готовым предложить инновационные разработки для данной отрасли, уникальный ресурс для развития. Лучшие стартапы получат доступ к огромному рынку, их технологии будут доработаны при непосредственном участии первых лиц компаний-партнеров, ведущих отраслевых экспертов и специалистов Фонда “Сколково”, обладающих огромным опытом в развитии технологических стартапов. Поиск стартапов для участия в программе будет проходить по всей стране - в технопарках, университетах, на открытом рынке, а независимые профильные эксперты обеспечат отбор лучших проектов. С победителями отбора будет проведена трехмесячная акселерационная программа для доработки их технологий и обеспечения максимальной эффективности от их дальнейшего внедрения на реальных объектах".

Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент": "В следующем году "Галс-Девелопмент" отмечает 25-летие на российском рынке недвижимости и мы по праву гордимся своими проектами, которые формируют новый градостроительный облик Москвы. В настоящее время наша компания сосредоточена на поиске инновационных разработок, которые позволят вывести качество объектов на новый уровень. Мы видим свою миссию в том, чтобы стать лидирующей инновационной компанией, и нацелены на работу с динамично развивающимися технологическими проектами для повышения экономической эффективности строительства и улучшения качества жизни покупателей недвижимости".

Алена Дерябина, генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест": "Девелопмент – одна из самых консервативных отраслей. При этом рынок остро нуждается в поиске инновационных технологий, который могли бы сделать процесс строительства, а также сам продукт более технологичным и качественным. В любой отрасли всегда есть место новаторам, которые, развиваясь сами, двигают вперед и всю отрасль. “Дон-строй” всегда был лидером в этом направлении. Еще в 2016 году мы заключили соглашение об эксклюзивном доступе к инновационным разработкам более чем со 120 компаниями-лидерами мирового и российского рынка строительных материалов и инженерного оборудования. Это дало нам возможность не только первыми узнавать о разработках производителей, но и внедрять их в свои строящиеся и перспективные проекты. Акселерационная программа с коллегами по рынку в партнерстве с Фондом "Сколково", безусловно, придаст политике компании мощный синергетический эффект и станет следующим шагом на пути к созданию инновационного продукта. В том стремительно меняющемся мире высоких технологий, в котором мы живем, работать в этом направлении – единственный шанс быть компанией, задающей тренды для развития всей отрасли".

Олег Мороз, президент ЗАО "Фодд": "Наша компания хорошо известна на строительном рынке Москвы высоким качеством своей работы и особым вниманием к организации строительных площадок. Специалисты “Фодд” каждый день решают самые сложные задачи, связанные со строительством в условиях мегаполиса. Однако новые требования к девелоперским проектам, необходимость повысить привлекательность продукта для конечных пользователей, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы. Совместная акселерационная программа с ведущими игроками девелоперского рынка - “Дон-Строй Инвест” и “Галс-Девелопмент” - придаст нашей деятельности новый импульс за счет привлечения новаторских строительных технологий и инновационных решений в управлении проектами. Благодаря этой совместной работе мы надеемся вывести строительный рынок Москвы на качественно новый уровень".