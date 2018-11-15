НПП Старлинк принял участие в X Международном форуме поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2018"

04 декабря прошел X Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2018" в Гостином дворе. Была проведена выставка лучших инновационных продуктов российского и зарубежного производства, с участием представителей более 30 стран и 1600 компаний.

На торжественном открытии форума выступали директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации "Росатом" Инна Мельченко, а также Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Валерий Селезнев, отмечая важнейшую роль российской атомной отрасли в мировой энергетике и актуальность мероприятия для взаимодействия российских и зарубежных компаний в атомной отрасли.

НПП Старлинк принял участие в Х Международном форуме поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2018", демонстрируя свою уникальную продукцию.

Высокий интерес был проявлен к волоконно-оптическим кабелям марки СЛ-ОКМБ и СЛ-ОЭК, имеющим запатентованную конструкцию, а также запатентованную технологию производства. Кабели марки СЛ-ОКМБ производятся в следующих модификациях:

Бронированный кабель СЛ-ОКМБ-03, конструкция которого состоит из каната с 7 стальными оцинкованными проволоками.

Бронированные кабели СЛ-ОКМБ-01 и СЛ-ОКМБ-02, конструкция которых состоит из каната, включающего в себя 49 проволок. Данные кабели могут быть жестком и мягком исполнении.

Волоконно-оптические кабели СЛ-ОКМБ являются универсальными по способам применения и способам прокладки: в кабельную канализацию, в грунт, на подвес, в том числе вдоль линий электропередач и столбов освещения, для внутренней и внешней прокладки, для вертикальной прокладки, в качестве кабеля-датчика.

Ярким открытием для посетителей и участников мероприятия также были волоконно-оптические кабели марки СЛ-ОЭК, являющиеся запатентованной собственной разработкой компании НПП Старлинк. Уникальностью конструкции является объединение оптического волокна (в основе используется кабель марки СЛ-ОКМБ-03) и медных жил в одну конструкцию кабеля!

Волоконно-оптические кабели марки СЛ-ОЭК производятся в следующих модификациях:

СЛ-ОЭК-П – плоский волоконно-оптический кабель.

СЛ-ОЭК-Д – волоконно-оптический кабель с отсутствием стальных элементов.

СЛ-ОЭК-У – универсальный по типу прокладки волоконно-оптический кабель.

Такой волоконно-оптический кабель производится только компанией НПП Старлинк и является единственным в мире в своем роде.

Особенное внимание продукции было уделено со стороны представителей зарубежных стран.

Помимо выставки в ходе мероприятия на круглых столах обсуждались различные актуальные вопросы, такие как финансирование и поддержка поставщиков; эффективность управления поставками, проблематика и возможности государственных закупок

На территории проведения "АТОМЕКС 2018" была выделена зона для персональных переговоров в B2B-формате.

НПП Старлинк выражает благодарность организаторам "АТОМЕКС 2018" за за предоставленную возможность участия в мероприятии и демонстрации своей продукции.