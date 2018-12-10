Новые технологические решения для процессов волочения проволоки

Итальянская компания EURODRAW Wire Equipment Srl недавно завершила поставку своей новой машины, что означает переход процесса волочения проволоки на новый уровень.

Новое технологическое решение системы охлаждения позволяет существенно повысить производственные скорости: свыше 50м/сек при волочении проволоки из катанки до окончательного диаметра 1,3 мм. Машина имеет 12 волочильных барабанов и предназначена для волочения проволоки из низкоуглеродистой и среднеуглеродистый стали из катанки диаметром 5,5 мм до окончательного диаметра 1,3 мм. Затем проволока наматывается на намоточное устройство ёмкостью две тонны.

Отделу научных исследований и разработок компании EURODRAW Wire Equipment была поставлена задача разработать машину, рассчитанную на максимально возможные высокие скорости. При этом основное внимание уделялось системе охлаждения, охлаждению волочильных фильер, намоточному устройству и электронным устройствам управления. Оригинальная система охлаждения была принята за основу, но для того чтобы достичь скорости в 50 м/сек, необходимо было внести некоторые усовершенствования.

В результате после четырёх месяцев работы была разработана система охлаждения, на 73 процента более эффективная, чем стандартная система, а отвод тепла достаточен для того, чтобы температура проволоки на входе в фильеру всегда была ниже 55°C. Температурный градиент охлаждающей воды составляет 3°C от исходной температуры системы охлаждения 5°C. Была встроена дополнительная система конвекционного воздушного охлаждения волочильных барабанов для отвода тепла, что невозможно было выполнить только за счёт теплопроводности. Было решено, что в целях практического использования машины система охлаждения фильер должна быть не прямого типа, для того чтобы охлаждающую воду не могла попадать смазка. Была разработана очень практичная камера повышенного давления, в которую может быть установлена фильера. Конструкция камеры обеспечивает турбулентный поток воды под высоким давлением с увеличенной поверхностью обмена для наиболее эффективного отвода тепла.

Результаты проведённых испытаний доказали, что новая система охлаждения способна отводить при одной и той же производственной скорости на 25 процентов больше тепла, чем стандартная система охлаждения, и на 13 процентов больше тепла, чем обычная система прямого охлаждения. На каждом волокодержателе были установлены мешалки для смазочного состава, обеспечивающие постоянно равномерную смазку проволоки и позволяющие избежать образования туннеля внутри резервуара со смазкой. Движение мешалок запрограммировано, перемешивание смазочного материала происходит только тогда, когда это необходимо. При разработке машины одна из самых больших проблем была связана с намоточным устройством. Барабан массой две тонны, вращающийся со скоростью до 950 оборотов в минуту, представляет собой опасность и должен быть надёжно закреплён на намоточном устройстве. Разработчики взяли за основу стандартную конструкцию намоточного устройства и рассчитали жёсткость рамы и размеры поворотных шкворень с учётом соответствующих коэффициентов безопасности.