Полимерный день - 2018

7 декабря в Минпромторге РТ провели "Полимерный день", посвященный производству продукции для кабельной промышленности. В мероприятии приняли участие представители более 15 ведущих предприятий кабельной промышленности России, крупнейшие производители полимерного сырья Татарстана и России, предприятия-переработчики полимерного сырья, представители научного сообщества. На встрече присутствовал заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоиженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов. Вел встречу заместитель министра Алексей Савельчев.

На мероприятии состоялась презентация промышленного потенциала Республики Татарстан в области производства продукции для кабельной промышленности. Специалисты отрасли производства и переработки полимеров в режиме открытого диалога обозначили наиболее проблемные, узкие места во взаимодействии предприятий отрасли, обсудили экономические и правовые вопросы, а также стимулирование производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью и их продвижение на внутренние и внешние рынки.

На мероприятии выступили представители ПАО "Нижнекамскнефтехим, ООО "ПК "Полигран", АО "РЦИ Химтех".

В завершении встречи обозначили необходимость создания федерального экспериментального центра для инновационного производства и тестирования кабельной продукции.

Министерство промышленности и торговли республики Татарстан