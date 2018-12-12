Компания Belden открывает производственное предприятие в Индии

Компания Belden Inc., глобальный поставщик систем передачи сигнала и безопасности для областей применения повышенной важности, сообщает об открытии оснащённого по последнему слову техники производственного предприятия в г. Чакан (Chakan), вблизи г. Пуна (Pune), одного из крупнейших городов в Индии.

Общий объём инвестиций в этот проект составил 35 миллионов долларов США. Это предприятие было построено при поддержке программы "Mega Project" правительства Индии и является первым настоящим заводом "One Belden", производственные мощности которого позволяют снабжать многочисленные потребительские рынки товаром под брендом компании Belsen. Компания стремится обеспечивать потребителей, инвестирующих в современные всё более сложные системы автоматизации, комплексными решениями, отвечающими требованиям критически важных областей применения. Новое предприятие будет производить кабели низкого напряжения для конечных потребителей, кабели и арматуру для систем передачи данных, а также переключатели для сетей Ethernet, роутеры и противопожарные перегородки для автоматизации промышленных и иных зданий.