"Крымэнерго" направило полторы сотни ремонтных бригад на восстановление поврежденных непогодой электросетей

Государственное унитарное предприятие "Крымэнерго" направило почти 150 бригад своих специалистов на устранение последствий повреждений электросетей, вызванных непогодой. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"В ликвидации последствий непогоды задействовано 159 единиц специальной техники и 545 специалистов в составе 147 основных и дополнительных бригад. Энергетики "Крымэнерго" прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан", – сообщили в пресс-службе.

По данным предприятия, повреждения электросетей произошли из-за сильного прерывистого ветра, дождя, переходящего в снег, и обледенения.

Больше всего аварий было зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Советском, Раздольненском и Симферопольском районах. Без электричества остались 138 населенных пунктов, из них 54 – частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 94 тысяч человек.

В пресс-службе отметили, что специалисты предприятия ведут работы по ликвидации повреждений в круглосуточном режиме. Наиболее частые причины повреждений – падение опор и обрывы проводов, их шлейфов и вязок из-за налипания мокрого снега, обледенения и порывов ветра, падение деревьев и их ветвей на линии электропередачи, нарушение изоляции.

Крыминформ