Минэнерго ожидает продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года

Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер в кулуарах конференции "Будущее возобновляемое энергетики", организованной газетой "Ведомости".

"Склоняемая к продлению... В части инструмента других вариантов кроме ДПМ (договоры о предоставлении мощности. - RNS) мы не рассматриваем", — сказал он, пояснив, что министерство считает необходимым скорректировать ряд параметров действующей программы.

Замглавы Минэнерго добавил, что окончательное решение о продлении программы господдержки может быть принято в 2019 году.

"Это вопрос следующего года", — сказал он.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что, по мнению министерства, можно использовать механизмы поддержки ВИЭ, не связанные с оптовым рынком электроэнергии и мощности.

Среди них министр обозначил снижение стоимости привлечение заемного капитала, развитие экспортного потенциала производства оборудования и технологий для ВИЭ, т. е. софинансирование зарубежных проектов ВИЭ, выполняемых на российском оборудовании, а также создание добровольного спроса на "зеленую электроэнергию". В том числе Минэнерго предлагает запустить механизм купли-продажи сертификатов возобновляемой энергии.



RNS