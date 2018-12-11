ГК "ССТ" начала сотрудничество с инжиниринговым центром "Композиты России"

Группа компаний "Специальные системы и технологии" начала сотрудничество с Межотраслевым инжиниринговым центром "Композиты России".

Межотраслевой инжиниринговый центр "Композиты России" создан на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2011 году. Его цель — содействовать разработке, производству и коммерциализации высокотехнологичных решений, формировать научный задел и современные образовательные технологии и программы.

Центр "Композиты России" обеспечивает полный комплекс инжиниринговых и научно-образовательных услуг: от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые отрасли экономики РФ (транспортную, строительную, ЖКХ, энергетическую, нефтегазовую, медицинскую и IT). Организация помогает промышленным предприятиям и бизнесу внедрять инновации, выступая связующим звеном между наукой, образованием и индустриями. В 2014 году создан Московский композитный кластер, объединивший более 120 предприятий и организаций, занятых в области композитов.

ГК "ССТ", крупнейший в России производитель систем электрообогрева, начала переговоры с МИЦ "Композиты России" в области создания новых материалов и технологий. Первая рабочая встреча состоялась 2 ноября 2018 года. Владимир Нелюб, директор "Композиты России", обсудил с представителями компании возможности реализации совместных проектов. На встрече присутствовали генеральный директор ГК "ССТ" Михаил Струпинский, технический директор ОКБ "Гамма" Андрей Прошин, а также руководитель проектного офиса отдела, главный конструктор ОКБ "Гамма" Сергей Блинов.

В перечень взаимных интересов вошла разработка композитных материалов и технологий. В частности, обсуждались возможности реализации совместных проектов для РЖД, городской инфраструктуры, создание ИТ-платформы.

В рамках начала сотрудничества с МИЦ "Композиты России" Группа компаний "Специальные системы и технологии" приняла участие в Международном форуме "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии", который состоялся с 5 по 8 декабря 2018 года. На стенде был представлен опытный образец первого совместного решения — системы промышленного обогрева на композитной сетке.

МГТУ им. Н.Э. Баумана — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана — Первый технический университет в России. Обучение в МВТУ им. Н.Э. Баумана ведется на 19 факультетах дневного обучения. Работает аспирантура и докторантура, два профильных лицея. МВТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет подготовку более 19 тысяч студентов практически по всему спектру современного машино- и приборостроения. Научную и учебную работу ведут более 320 докторов и около 2000 кандидатов наук. Всего Университет выпустил около 200 тысяч инженеров. Основными структурными подразделениями университета являются научно-учебные комплексы, имеющие в своем составе факультет и научно-исследовательский институт.