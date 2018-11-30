Legrand представляет многополюсные разъемы для эксплуатации в промышленных условиях

Группа Legrand расширяет ассортимент промышленных разъемов и представляет уникальные многополюсные разъемы Hypra с улучшенными характеристиками прочности и надежности. Новые разъемы позволяют уменьшить вероятность отказов высокотехнологичного оборудования и гарантировать стабильность его работы.

Многополюсные разъемы Hypra рассчитаны на ток 10, 16 или 32 А и имеют от 3 до 48 контактов, расширяя возможности существующей линейки промышленных разъемов Hypra. Корпуса разъемов выполнены с большим запасом механической прочности (IK08), все контакты изготавливаются из высококачественного медного сплава. Цоколи из пластика и профессиональные уплотнительные материалы гарантируют герметичность многополюсных разъемов, а высокоточное исполнение всех элементов конструкции и токоведущих частей обеспечивают организацию надежного подключения даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Благодаря применению специализированных технологий серия многополюсных разъемов Hypra обеспечивает надежный контакт в жестких условиях эксплуатации, например, при температурах эксплуатации от -40 до +100С, постоянном воздействии ультрафиолетовых лучей, влажной и пыльной среде, при высоких рисках механического внешнего воздействия, воздействия химических веществ, нестабильном электропитании.

Благодаря высоким характеристикам надежности многополюсные разъемы Hypra могут использоваться для подключения сигнальных цепей на подвижном составе железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, подключения сигнальных цепей НКУ, систем автоматики АСУ ТР, ИТСО, а также в системах наружного исполнения, установленных на улице в любом из типов промышленных объектов, включая передвижные блок контейнеры, пункты контроля и управления, мобильные ЦОД. Многополюсные разъемы Hypra уже сегодня применяются в блок-контейнеры связи (БКС), для оснащения автономных дизельных электростанций, мобильных диспетчерских пунктов контроля и управления, в мобильных решениях для центров кодирования и мультиплексирования сети цифрового телевидения, а также в инженерных системах на железнодорожной инфраструктуре.

"Группа Legrand на протяжении многих лет производит разъемы для использования на промышленных предприятиях, обладая подтвержденной экспертизой в этой области. Современные многополюсные разъемы уже сейчас востребованы российскими производителями техники и промышленными компаниями для надежного подключения сложных технических устройств и автоматизированных комплексов. Мы предлагаем решения высочайшего класса, гарантируя своевременные поставки комплектующих под любой проект, – комментирует Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ. – Новые многополюсные разъемы Hypra, обладающие высокими эксплуатационными характеристикам, позволяют нам предложить уникальные комплексные решения, чтобы заказчики могли получить весь спектр комплектующих от одного поставщика".