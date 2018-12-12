В Чечне восстановлено электроснабжение

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13 декабря 2018, 10:23
Рубрика: Происшествия
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Ремонтные бригады 13 декабря восстановили доступ к электроэнергии более чем 100 тыс. жителей Чечни. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго РФ.
Отмечается, что высоковольтная линия "Плиево — Самашки" была введена в работу рано утром 13 декабря, "всем потребителям подано напряжение". Ранее стало известно, что одновременно с отключением высоковольтных линий на строящейся Грозненской ТЭС было зафиксировано резкое снижение мощности.
"Причина: обнаружен обгоревший нож в полюсе фазы "А" ЛР-102 вследствие воздействия электрической дуги", — говорится в сообщении.