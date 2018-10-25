XXIХ Международная научно-техническая и практическая конференция

XXIХ Международную научно-техническую и практическую конференцию "Состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы управления и диагностики"

Международная Ассоциация ТРАВЭК проводит 5-6 июня 2019 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники», г. Москва

Конференция проводится при поддержке Государственной Думы РФ, Академии электротехнических наук РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».

Тематическая направленность

1. Состояние и перспективы развития электроэнергетики и электрических сетей. Вопросы цифровизации электроэнергетических систем и сетей.

2. Развитие возобновляемых источников энергии и систем распределенной малой генерации.

3. Новые методы и средства повышения надежности и энергоэффективности электрических сетей и электротехнического оборудования.

4. Силовые и распределительные трансформаторы и реакторы.

4.1. Перспективы развития и совершенствования силовых, распределительных, преобразовательных трансформаторов, реакторов и их комплектующих.

4.2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

4.3. Управляемые шунтирующие реакторы.

4.4. Вопросы производства трансформаторно-реакторного оборудования.

4.5. Комплектующие изделия и материалы для производства трансформаторно-реакторного оборудования (высоковольтные вводы, устройства РПН, устройства контроля и защиты, электротехническая сталь, изоляционные материалы).

5. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 6-1150кВ.

5.1. Колонковые и баковые выключатели с газовой изоляцией.

5.2. Комплектные распределительные устройства.

5.3. Газоизолированные линии (ГИЛ).

5.4. Вакуумные выключатели.

5.5. Высоковольтные разъединители.

6. Преобразовательная техника.

6.1. Силовая электроника.

6.2. Преобразовательное оборудование для повышения энергоэффективности и надежности работы электрических сетей и обеспечения потребителей электрической энергией.

7. Системы управления, защиты и диагностики высоковольтного электротехнического оборудования.

8. Электротехническое оборудование с использованием технологий «теплой» сверхпроводимости.

9. Вопросы стандартизации и испытаний высоковольтного электротехнического оборудования.

10. Опыт эксплуатации высоковольтного электротехнического оборудования.

11. Мировые рынки высоковольтного электротехнического оборудования.