XXIХ Международная научно-техническая и практическая конференция

На МФЭС обсудили вопросы инновационных разработок
13 декабря 2018, 11:03
Рубрика: Анонсы
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ
XXIХ Международную научно-техническую и практическую конференцию "Состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы управления и диагностики"
Международная Ассоциация ТРАВЭК проводит 5-6 июня 2019 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники», г. Москва
Конференция проводится при поддержке Государственной Думы РФ, Академии электротехнических наук РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».
Тематическая направленность
1. Состояние и перспективы развития электроэнергетики и электрических сетей. Вопросы цифровизации электроэнергетических систем и сетей.
2. Развитие возобновляемых источников энергии и систем распределенной малой генерации.
3. Новые методы и средства повышения надежности и энергоэффективности электрических сетей и электротехнического оборудования.
4. Силовые и распределительные трансформаторы и реакторы.
4.1. Перспективы развития и совершенствования силовых, распределительных, преобразовательных трансформаторов, реакторов и их комплектующих.
4.2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
4.3. Управляемые шунтирующие реакторы.
4.4. Вопросы производства трансформаторно-реакторного оборудования.
4.5. Комплектующие изделия и материалы для производства трансформаторно-реакторного оборудования (высоковольтные вводы, устройства РПН, устройства контроля и защиты, электротехническая сталь, изоляционные материалы).
5. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 6-1150кВ.
5.1. Колонковые и баковые выключатели с газовой изоляцией.
5.2. Комплектные распределительные устройства.
5.3. Газоизолированные линии (ГИЛ).
5.4. Вакуумные выключатели.
5.5. Высоковольтные разъединители.
6. Преобразовательная техника.
6.1. Силовая электроника.
6.2. Преобразовательное оборудование для повышения энергоэффективности и надежности работы электрических сетей и обеспечения потребителей электрической энергией.
7. Системы управления, защиты и диагностики высоковольтного электротехнического оборудования.
8. Электротехническое оборудование с использованием технологий «теплой» сверхпроводимости.
9. Вопросы стандартизации и испытаний высоковольтного электротехнического оборудования.
10. Опыт эксплуатации высоковольтного электротехнического оборудования.
11. Мировые рынки высоковольтного электротехнического оборудования.