Домодедово получит новые возможности для развития

ФСК ЕЭС инвестирует более 4,4 млрд рублей в реконструкцию подстанции, 500 кВ "Пахра", входящей в состав Московского энергокольца, которая обеспечивает электроснабжение Домодедово.

В результате комплексной реконструкции подстанции, основной этап которой уже начался, мощность энергообъекта вырастет более чем вдвое – с 750 МВА до 1700 МВА. Реализация проекта даст импульс развитию городского округа Домодедово Московской области, где проживает 172 тыс. человек и расположены крупные промышленные и инфраструктурные объекты, включая международный аэропорт.

Оборудование подстанции будет размещено в закрытых помещениях, что позволит полностью защитить его от воздействия окружающей среды, существенно продлить срок службы, повысить надежность и безопасность работы.

Энергообъект будет оснащен комплектными распределительными устройствами с элегазовой изоляцией на напряжение 110-500 кВ, современными микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики. Для размещения силовых автотрансформаторов сооружаются камеры, оборудованные системой газового пожаротушения. Управление подстанцией будет полностью автоматизировано.

В настоящее время идет строительство кабельных тоннелей и зданий для размещения коммутационного и трансформаторного оборудования. Полное завершение проекта планируется в 2020 году.

Подстанция 500 кВ "Пахра" была введена в эксплуатацию в 1963 году. Она входит в состав Московского энергокольца 500 кВ, включающего в себя девять питающих центров и линии электропередачи общей протяженностью 376 км. Кольцевая схема электроснабжения мегаполисов считается наиболее надежной – в случае выхода из строя одного из "звеньев" подача электроэнергии может быть осуществлена от других источников.