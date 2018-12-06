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Мероприятия

Коллектив Завода "Энергокабель" поздравляет с днем рождения основателя предприятия

Коллектив Завода Энергокабель поздравляет с днем рождения основателя предприятия

14 декабря 2018, 11:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Сегодня, 14 декабря, отмечает день рождения Дмитрий Викторович Пташинский – Председатель Совета директоров АО "Завод "Энергокабель". Сотрудники завода рады поздравить Дмитрия Викторовича с этим замечательным праздником!

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Вы находитесь в чудесном возрасте: многое уже сделано – и многое еще впереди. Достигнуты впечатляющие результаты, и они являются солидной и прочной базой для новых достижений, продолжают себя в новых перспективах. Уверены, что ритм развития Завода будет высоким, что Ваши профессиональные таланты и исключительные деловые качества вкупе с богатым опытом, целеустремленностью и энергичностью будут основой качественного роста по всем бизнес-направлениям! Пусть дело, которому Вы себя посвятили, растет и процветает!

Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья и долголетия, благополучия и счастья! Пусть намеченные планы блестяще реализуются, пусть реальность превосходит самые смелые ожидания, пусть удача сопутствует Вам во всем!

С Днем рождения!

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Компания: АО "Завод "Энергокабель"

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