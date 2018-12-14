Первую очередь ветропарка в Адыгее запустят во втором квартале 2019 года

Запуск первой очереди Адыгейского ветропарка установленной мощностью 150 МВт планируется во втором квартале 2019 года, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Новавинд" по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерук.

"Ветропарк должен быть запущен в работу во втором квартале 2019 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, первая очередь предполагает запуск как минимум 19-20 ветроэнергетических установок из планируемых 60. "В настоящее время на адыгейском ветропарке у нас идут строительно-монтажные работы, мы планируем, что в течение следующих нескольких месяцев мы выходим на монтаж ветроустановок", - отметил он.

Вложения в проект ожидаются на уровне $20 млрд, срок окупаемости проекта - чуть более 10 лет, пояснил заместитель гендиректора.

Сейчас специалисты продолжают бурение и бетонирование фундаментов для ветроэнергетических башен высотой от 75 до 135 м. "Большая часть комплектующих уже доставлена на стройплощадку. Объема вырабатываемой энергии хватит, чтобы, к примеру, обеспечить электроэнергией всю столицу Адыгеи", - уточнил Нестерук.

Строительство ветропарка в Адыгее на территории Шовгеновского и Гиагинского районов осуществляет АО "ВетроОГК" (входит в "Новавинд" - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике). Работы были начаты в августе 2018 года.



ТАСС