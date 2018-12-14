В Бурзянском районе построят солнечную электростанцию. Новый объект зеленой энергетики был представлен сегодня на инвестчасе.

Всего на встрече было представлено четыре проекта. Так, господдержку попросило предприятие по производству молочной продукции. Компания строит крупную животноводческую ферму и завод по производству сыров в Янауле. Другой проект связан со снижением экологической нагрузки на окружающую среду, это реконструкции оборудования по производств кумола. С предприятием было подписано соглашение о сотрудничестве. Ободрение получил и новый объект, который появится в следующем году в Бурзянском районе. Это солнечная электростанция, появление которой исключит постоянные перебои с электричеством в селах муниципалитета.

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