В Санкт-Петербурге пройдет "Просветительская атомная площадка"

18 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском филиале Технической академии Росатома впервые пройдет просветительская площадка ветеранов атомной науки и промышленности, которая создается на базе постоянно действующего семинара Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП) при содействии Объединенного Совета ветеранов-атомщиков Санкт-Петербурга.

Именно ветераны отрасли, имеющие богатый опыт практической работы, готовы:

- поделиться с общественностью своими знаниями, рассказать простым и доступным языком об атомной отрасли, ее преимуществах и перспективах;

- передать накопленный опыт сотрудникам действующих ядерных объектов отрасли.

Постоянно действующий просветительский семинар (ПДС) предполагает координацию деятельности ветеранских организаций в области передачи критических знаний и опыта для проведения работ с широкими кругами общественности по разъяснению перспектив развития атомной энергетики и ядерных технологий.

Международный Союз ветеранов атомной отрасли также рассмотрит предложения по дальнейшему развитию сотрудничества ветеранских организаций различных регионов России и стран, входящих в состав членов МСВАЭП в области просветительской деятельности, по вопросам сохранения и передачи критических знаний молодежи.

Основные спикеры:

Сараев Юрий Парфеньевич, Первый заместитель Председателя МСВАЭП, главный инженер, директор Смоленской АЭС (1974 – 1988), исполняющий обязанности директора Чернобыльской АЭС (1986), участник ликвидации аварии на ЧАЭС.

Таиров Таир Надырович, проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома.

Начало: 10.00 18.12.2018

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.4