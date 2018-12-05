Выбор энергетиков: завершился второй этап корпоративного фотоконкурса МРСК Сибири

Фото Евгении Нефедовой Фото Евгении Колодченко

14 декабря 2018 года, в ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") завершился второй этап фотоконкурса – голосование в официальной группе компании ВКонтакте.

Первое место заняла Евгения Колодченко (филиал МРСК Сибири - "Алтайэнерго") с фотоработой "Единение с природой".

Лишь на 0,7% голосов меньше собрала фотография Евгении Нефедовой (филиал МРСК Сибири - "Кузбассэнерго – РЭС") "Энергия души, энергия света" (2 место).

И на третьем месте – фото Дениса Коваленко (исполнительный аппарат МРСК Сибири) "Лампа заката".

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих удач!