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Мероприятия

Выбор энергетиков: завершился второй этап корпоративного фотоконкурса МРСК Сибири

Выбор энергетиков: завершился второй этап корпоративного фотоконкурса МРСК Сибири

14 декабря 2018, 12:52
Рубрика: Мероприятия
Метки: МРСК СИБИРИ

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Фото Евгении Нефедовой

Фото Евгении Нефедовой

Фото Евгении Колодченко

Фото Евгении Колодченко

14 декабря 2018 года, в ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") завершился второй этап фотоконкурса – голосование в официальной группе компании ВКонтакте.

Первое место заняла Евгения Колодченко (филиал МРСК Сибири - "Алтайэнерго") с фотоработой "Единение с природой".

Лишь на 0,7% голосов меньше собрала фотография Евгении Нефедовой (филиал МРСК Сибири - "Кузбассэнерго – РЭС") "Энергия души, энергия света" (2 место).

И на третьем месте – фото Дениса Коваленко (исполнительный аппарат МРСК Сибири) "Лампа заката".

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих удач!

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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