Выставки "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018" и "Электроника-Урал 2018" с успехом состоялись в Екатеринбурге

С 27 по 29 ноября 2018 г. в "Центре Международной Торговли Екатеринбург" с успехом состоялись знаковые для специалистов в области автоматизации и электроники события - XIV Международная специализированная выставка "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018" и IV Международная специализированная выставка "Электроника—Урал 2018". Мероприятия собрали на одной площадке производителей, системных интеграторов и дистрибьюторов интеллектуальных систем и компонентов из России и других стран.

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Подробная программа конференции и презентации докладчиков>>

В ходе торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам и гостям выставок обратились: исполнительный директор Союза оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Андреевич Кукарских, президент Ассоциации "Уральский приборостроительный кластер" Сергей Александрович Чурсин, главный специалист Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Константин Андреевич Железников, представитель компании "Пепперл + Фукс" на Урале Сергей Николаевич Рыжов и директор по выставочной деятельности ООО "ЭКСПОТРОНИКА" Надежда Борисовна Колосова

В рамках выставок и деловой программы посетители смогли ознакомиться с передовыми разработками, новинками продукции и инновационными решениями таких компаний, как ABB, Siemens, Бекхофф, Пепперл + Фукс, OMRON, iRidium mobile, Schroff, Embedded Systems, DataLine, НПО «Карат», ПРОСОФТ, Прософт-Системы, ИнСАТ, Positive Technologies, SMS Metallurgical Service и многих других производителей, поставщиков и системных интеграторов. Так, в выставочной зоне компаний Positive Technologies и «ИнСАТ» (MasterSCADA) развернулся совместный стенд, на котором был продемонстрирован ряд наиболее актуальных сценариев атак на технологические сети предприятия с использованием рядовых уязвимостей и устройств. Компания «Прософт-Системы» познакомила аудиторию с семейством ПЛК Regul RX00, а также с проектами в области создания систем управления технологическими процессами. Компания DataLine рассказала о технологии облачной инфраструктуры для компаний любого размера. Также посетители смогли прогуляться по самому крупному коммерческому дата-центру DataLine в виртуальной реальности.

Насыщенная деловая программа в первый день началась с проведения IX Специализированной конференции «АПСС-Урал 2018. Автоматизация: Проекты. Системы. Средства».

Посетители заслушали доклады экспертов в секции Industry 4.0 - принципы создания цифрового предприятия, где специалисты компаний «Прософт-Системы» и ПРОСОФТ представили новинки оборудования для решения задач автоматизации, реализации проектов промышленного интернета вещей и Ethernet-сетей.

Далее эксперты компании DataLine поделились опытом использования IAAS в России, обсудили преимущества облаков для бизнеса и рассказали, как подобрать виртуальную инфраструктуру под конкретные цели и задачи.

Компания OMRON, производитель полного спектра продукции для промышленной автоматизации и спонсор выставки «ПТА-Урал 2018», представила лидирующие продукты и решения для машиностроительных предприятий. Были затронуты вопросы инженерной поддержки и работы с партнерами.

В продолжение секции посетители смогли ознакомиться с презентациями компании «Пепперл + Фукс», одного из лидеров рынка сенсорных технологий и изобретателя бесконтактного датчика, которая представила новые устройства радиочастотной идентификации и рассказала о современности и перспективах индуктивных датчиков компании.

Вопросам информационной безопасности также было уделено должное внимание. В частности, заместитель директора по развитию бизнеса Positive Technologies в России предложил вниманию слушателей доклад «Кто отвечает за безопасность АСУ ТП?». В ходе своего выступления он на примере реальных аудитов, проведенных компанией Positive Technologies за последние два года, продемонстрировал, что может произойти в случае проникновения киберпреступника в область АСУ ТП.

В завершение дня компания «Бекхофф Автоматизация» провела семинар на тему «Новейшие технологические решения компании Бекхофф». В ходе мероприятия специалисты компании рассказали о мировом опыте построения универсальных решений по автоматизации и управлению в самых разнообразных сферах применения: от станков с ЧПУ до комплексной автоматизации зданий. По окончании семинара состоялось обсуждение основных направлений технологического развития и задач участников, а также фуршет, во время которого слушатели смогли ознакомиться с новинками компании и напрямую пообщаться с экспертами.

Одновременно в конференц-зале №2 состоялась специализированная конференция «Электроника-Урал. Цифровая экономика Уральского региона», организованная при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Администрации города Екатеринбурга и Ассоциации «Уральский приборостроительный кластер». С докладами и презентациями выступили ведущие компании отрасли. Генеральный информационный партнер мероприятия: журнал «Современная электроника».

В ходе мероприятия директор региона Урал департамента «Цифровая Индустрия» компании «Сименс», одного из мировых лидеров в сфере автоматизации, рассказал о построении цифрового предприятия и увеличении эффективности производства.

Продолжил работу секции профессор кафедры электронного машиностроения УрФУ с докладом, посвященным проектированию промышленных роботов в облаке и проблематике лезвийной обработки полупроводниковых материалов.

Мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов, компания ABB, познакомила аудиторию с решениями «ABB Ability TXpert для повышения эффективности энергопредприятия» и «ABB Ability для Smart factory» на примере завода ABB в Хотьково.

В завершение секции компания АО «Протон» провела технический семинар на тему: «Перспективные разработки полупроводниковых светоизлучающих диодов и индикаторов для систем, комплексов и образцов специальной техники. Новые оптоэлектронные реле и оптопары для высоконадежной техники в 2018 г. Вопросы применения».

В среду, 28 ноября, продолжила работу конференция «АПСС-Урал 2018». В первой секции «Автоматизация в проектах и решениях» начальник отдела информационных технологий компании «Автоматизированные системы и комплексы» рассказал об особенности применения технологий SDH и MPLS-TP в промышленных сетях передачи данных. Далее руководитель департамента продаж группы компаний АВЕОН представил вниманию слушателей доклад, посвященный автоматизации российских предприятий на базе промышленных компьютеров Ruggnet, кастомизации под отрасли и условиям эксплуатации.

В секции «Диспетчерское управление инфраструктурными объектами» представитель НПО «КАРАТ» поделился с аудиторией возможностями применения технологии LoRaWAN в системах диспетчеризации, а также рассказал об автоматизированном учете масштаба «город», «район», «дом».

После чего слушателей ожидал экспертный доклад на тему «Интеграция инженерной инфраструктуры в системы мониторинга и управления высокоинтеллектуальным интегрированным городом», представленный руководителем KNX-User Club профессионалов России, СНГ и Балтии. Представитель компании НВП "Болид" осветил вопросы конвергенции систем безопасности и систем автоматизации зданий, а также рассказал о новом оборудовании для построения интегрированных систем производства.

Продолжила работу конференции секция «Интеллектуальное жилое пространство. Система автоматизации, мониторинга, управления и сервисы для многоквартирных домов». Ведущие компании, каждая из которых является лидером рынка в своей области, представили инновационное и уникальное по части комплексного подхода решение для организации жилого пространства. Так, коммерческий и технический директора компании iRidium mobile, ведущего российского разработчика платформы для управления Умным домом и устройствами Интернета вещей, представили проект, как комплексное решение, объединяющее различные уровни и функционал ЖК в единое целое: квартира-дом-жилой комплекс, жильцы-консьерж-управляющая компания-поставщик ресурсов, функционал и сервисы. О решении в сфере систем безопасности рассказал директор по развитию True IP. Компания DSSL представила вниманию слушателей Экосистему видеонаблюдения, в то время как один из лидеров в сфере построения систем безопасности любого масштаба и сложности, компания Sigur, ознакомила гостей мероприятия со своими решениями для жилищных комплексов. Все оборудование было представлено в рамках специальной экспозиции выставки «ПТА-Урал 2018».

Также в рамках деловой программы 28 ноября, в конференц-зале №2 посетители смогли поучаствовать в техническом семинаре компании ПРОСОФТ «День решений Schroff: Решения для корпусирования и защиты электронного оборудования», который вызвал большой интерес разработчиков электронного оборудования, компаний-интеграторов и проектных организаций, работающих в IT-индустрии, сфере промышленной автоматизации, в приборостроении, на транспорте в самых разных городах России. В семинаре принял участие директор по продажам Schroff в Восточной Европе и странах СНГ Вальдемар Руф (Германия), который ответил на все вопросы слушателей. После завершения деловой части мероприятия состоялся розыгрыш ценных призов.

В заключительный день работы конференции, 29 ноября, Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и Свердловское и Челябинское региональные отделения Союза машиностроителей России провели Заседание Совета по информационно-коммуникационным технологиям предприятий ОПК Уральского региона. Модератором выступил Анатолий Павлович Птицин, председатель Совета по информационно-коммуникационным технологиям, координатор Консорциума РазвИТие по Уральскому региону. В рамках мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы развития информационных технологий на предприятиях ОПК Уральского региона, а также состоялась экскурсия по выставке «ПТА-Урал 2018».

Официальную поддержку выставкам «ПТА-Урал 2018» и «Электроника-Урал 2018» оказали Министерство промышленности и торговли РФ, Администрация Екатеринбурга, Международное общество автоматизации, Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Свердловское отделение Союза машиностроителей России, Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, KNX Users Club России, СНГ и Балтии и другие структуры.

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Подробная программа конференции и презентации докладчиков>>

В 2019 году организатор выставок и конференций «ПТА» по многочисленным просьбам участников расширяет географию мероприятий. Помимо городов, в которых мероприятия ПТА уже проводятся, — Тюмени, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы — профильные конференции пройдут также в Перми, Красноярске, Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде.

Приглашаем к участию и сотрудничеству!

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Екатеринбург Молчанова Елена Тел.: +7(343) 270-23-76 E-mail: molchanova@expotronica.ru Москва Колосова Надежда Тел: +7(495) 234-22-10 E-mail: kolosova@expotronica.ru



