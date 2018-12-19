Глеб Никитин: "1,2 миллиарда рублей получит Нижегородская область на строительство двух важных трасс"

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам финансирования на реализацию значимых проектов.

18 декабря на официальном сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на строительство автомобильных дорог, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Согласно тексту распоряжения Нижегородской области в 2018 году будет выделено более 1,2 миллиарда рублей на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что выделенные средства будут направлены на строительство двух дорог.

"Большая часть средств – 1 миллиард 85 миллионов рублей - предназначены для реализации проекта по строительству участка автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров "Неклюдово – Золотово" в городском округе город Бор", - сообщил Глеб Никитин. "150 миллионов будут направлены на строительство юго-восточного обхода Дивеева. Этот проект является важным этапом по развитию кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и позволит разгрузить исторический центр Дивеева от транзитного транспорта", - добавил губернатор.

Напомним, реализация инфраструктурных проектов региона обсуждалась 14 ноября в Москве в ходе рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Ранее сообщалось о том, "Европейская столица" из Санкт-Петербурга выиграла конкурс на строительство на строительство дороги Неклюдово-Золотово в Нижегородской области.

NewsRoom24.ru