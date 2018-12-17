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Модернизация

МРСК Северного Кавказа взыскала 4,53 млрд рублей задолженности за 10 месяцев года

МРСК Северного Кавказа взыскала 4,53 млрд рублей задолженности за 10 месяцев года

19 декабря 2018, 10:08
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ДОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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С целью взыскания с потребителей-неплательщиков просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и за оказанные услуги по её передаче ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в ГК "Россети") и управляемыми обществами принимаются все предусмотренные законодательство меры.

Для принудительного взыскания подаются иски в суды, а после вступления судебных актов в законную силу исполнительные документы направляются в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов и в кредитные организации.

За 10 месяцев 2018 года группой компаний МРСК Северного Кавказа, включая управляемые энергосбытовые компании, подано 39 782 иска о взыскании задолженности по основным видам деятельности на общую сумму 11,9 млрд руб., в пользу обществ приняты судебные акты по 30 832 делам на общую сумму 4,53 млрд руб.

Сетевыми организациями – филиалами МРСК Северного Кавказа и управляемыми обществами подано 236 исков о взыскании долга за услуги по передаче на сумму 3,79 млрд руб., удовлетворено 156 исков на сумму более 1,88 млрд руб.

Гарантирующими поставщиками республик Северного Кавказа подано в суды 39 546  исков о взыскании долга за поставленную электроэнергию на сумму 8,13 млрд руб. Судами удовлетворено 30 676 исков на сумму 2,65 млрд

 

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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