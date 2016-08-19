Молодежная повестка ТЭК – 2019: на старт!

Утвержден Общероссийский перечень молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год.

Перечень утвердили совместно Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Координатором реализации Перечня выступит фонд "Надежная смена".

В перечень вошли программы и проекты, направленные на повышение престижа ТЭК и инженерно-технического образования, на профориентацию детей и молодежи, а также на популяризацию энергосбережения и энергоэффективности.

Перечень сформирован на основе инициатив, предложенных компаниями ТЭК, техническими вузами России и активистами из числа молодежи. Вошедшие в перечень инициативы были традиционно представлены на Молодежном дне #Вместеярче Международного форума "Российская энергетическая неделя" в октябре 2018 года в Москве.

В Общероссийский перечень молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год включены:

Компаниям ТЭК и вузам рекомендовано в 2019 году приступить к реализации включенных в Перечень мероприятий, максимально широко привлекая к ним молодых специалистов, студентов, и школьников.

Планируется, что мероприятиями Перечня, движущей силой которых станет сама молодежь, будут охвачены более 2 млн человек во всех регионах России.

Итоги реализации Перечня и накопленный опыт будут представлены на Молодежном дне #Вместеярче РЭН в 2019 году.

Компаниям, вузам, общественным и научным организациям, планирующим принять участие в мероприятиях Перечня, необходимо обратиться в фонд "Надежная смена".











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