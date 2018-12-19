На строительство и реконструкцию наружного освещения из бюджета Санкт-Петербурга выделят более 2,5 млрд рублей

В 2019 году Комитету по энергетике и инженерному обеспечению из бюджета Санкт-Петербурга выделят 2 613 436,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию наружного освещения магистралей, улиц, детских площадок и других объектах. Об этом 19 декабря сообщил рассказал директор СПб ГУП "Ленсвет" Сергей Мителёв, в ходе пресс-конференции посвященной развитию световой среды города.

Мителёв отметил, что пока объем сделанных площадок в год составляет около 300-350. При этом городе 111 муниципальных образований:

Мы вышли с инициативой на законодательном уровне изменить полномочия муниципальных образований, чтобы у них была возможность при создании площадки, именно новой площадки, делать наружное освещение. Я считаю, что по аналогии со строительством дорог, я считаю, что детская площадка не должна сдаваться без света. Весь механизм : "Ленсвет" выдает технические условия муниципалам, осуществляя технадзор, а муниципалы, в составе проекта по площадке, делают комплексный проект – площадку, свет. И передают на баланс нам. Сергей Мителёв, директор СПб ГУП "Ленсвет"

По мнению главы "Ленсвета", если это схема заработает, сократится срок реализации оставшихся трех тысяч площадок примерно в два раза, то есть с 7 до 3,5 лет. Проект одобрен в ЗакСе в первом чтении.

В следующем году ожидается строительство и реконструкция освещения магистралей по 16 адресам, детских и спортивных площадок по 25 адресам, в парках и садах на 10 объектах. Также в настоящее время формируется пообъектное распределение средств по новому строительству. По предварительным данным работы начнутся еще по 48 адресам.

Piter.tv