ОКБ "ГИДРОПРЕСС" отгрузило элементы оборудования для Калининской АЭС

АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (компания машиностроительного дивизиона Росатома – "Атомэнергомаш") отгрузило на Калининскую АЭС комплект устройств прижимных и ЗИП к устройству отсекающему.

Комплект прижимных устройств предназначен для обеспечения надежного закрепления шахты реактора для предотвращения вибрации внутрикорпусных устройств при работе реакторной установки на мощности.

Прижимные устройства являются важным элементом для безопасности атомной станции и относится к оборудованию I категории сейсмостойкости.

Устройства отсекающие представляют собой комплект оборудования, предназначенного для герметичного отсечения "горячего" и "холодного" коллекторов первого контура парогенератора от главного циркуляционного трубопровода.

Отгруженное оборудование изготовлено по проекту ОКБ "ГИДРОПРЕСС" и на его производственной площадке. Отгрузка прошла в соответствии с графиком и без замечаний.