Стартовал новый сезон олимпиады "Надежда энергетики"

8-9 декабря 2018 года Группа компаний "Специальные системы и технологии" встретила в своих стенах участников олимпиады "Надежда энергетики", проходящей под эгидой НИУ "МЭИ". В отборочном этапе участвовали 150 учащихся 7-11 классов.

Начиная с 2013 года, ГК "ССТ" традиционно в начале зимы встречает у себя в офисе участников олимпиады "Надежда энергетики". За это время в мероприятии, проводимом под кураторством Национального исследовательского университета "МЭИ", приняли участие более 1500 учащихся 7-11 классов Мытищинского городского округа.

Отборочный тур "Надежды энергетики" этого года состоялся 8-9 декабря. Перед началом соревнований приветственное слово сказал Николай Григорьевич Батов, доцент кафедры физики электротехнических материалов, компонентов и автоматических электротехнологических комплексов НИУ "МЭИ".

8 декабря школьники работали над решением математических задач. Следующий день был посвящен физике и информатике. Задачи олимпиады готовятся научными работниками кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов НИУ "МЭИ". Чтобы их решить, нужно обладать не только глубокими познаниями в предмете, но и применять неординарные методы мышления, а также запастись крепкой силой воли. В этом году испытать себя на прочность собрались 150 школьников 7-11 классов из Мытищ, Королева, Ивантеевки, Сергиева Посада, Пушкино и других населенных пунктов.

Участие в олимпиаде дает много преимуществ: тренировка нешаблонного мышления, творческого подхода к решению сложных задач, а еще возможность поступить в вуз мечты без вступительных экзаменов. В этом году соревнование "Надежда энергетики" вошло в перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки России. Это означает, что победители заключительного этапа олимпиады имеют льготы при поступлении в вуз: автоматическое получение 100 баллов по предмету, по которому осуществлялось соревнование, а может даже прием без вступительных испытаний. Детальные правила зачета баллов можно узнать на сайте выбранного вуза. Например, в МЭИ — все победители и призеры олимпиады поступают в вуз без вступительных экзаменов. Кроме того, олимпиада по физике входит в перечень мероприятий, по итогам которых школьники могут после поступления в вуз претендовать на гранты от Президента РФ.

ГК "ССТ" выступает партнером олимпиады "Надежда энергетики" в шестой раз. Поддержка компании позволяет вузу расширять географию участия: талантливым школьникам из ближайших населенных пунктов не нужно ехать в Москву, свои силы они могут испытать по соседству — в стенах центрального офиса одного из крупнейших в мире производителей систем электрообогрева.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" реализует ряд совместных проектов с ведущими техническими вузами страны. Соглашения, подписанные с НИУ "МЭИ", МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российским университетом кооперации, Королевским Технологическим университетом и Московским политехническим университетом, помогают компании готовить молодых специалистов к работе в высокотехнологичном бизнесе.