Дан старт строительному акселератору BuildUP

Его организовали Фонд "Сколково" и Фонд развития интернет-инициатив для ведущих московских девелоперских и строительных компаний: "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд". У акселератора максимально практическая направленность - отобранные экспертами инновационные решения будут внедрены на возводимых этими компаниями объектах. Как отметил вице-президент Фонда "Сколково", руководитель кластера энергоэффективных технологий Олег Дубнов, Build UP - первый проект в России по работе со стартапами в области технологий для строительства, который реализуется не одной компанией, а пулом основных игроков рынка. "Впервые вместе работают, с одной стороны, три строительных гиганта, а с другой - два ведущих института развития, специализирующихся на работе со стартапами", - констатировал г-н Дубнов на пресс-конференции, приуроченной к старту акселератора

Акселерационная программа BuildUP направлена на поиск отбор, развитие и оперативное внедрение перспективных технологий, направленных на увеличение скорости и снижение стоимости строительства, повышение эффективности эксплуатации объектов недвижимости, обеспечение безопасности и улучшение качества жизни людей. На этапе сбора заявок, который пройдет в январе-марте 2019 года, организаторы планируют привлечь более 200 команд. Ожидается, что в их числе будут достойно представлены и резиденты "Сколково": в Фонде городскими технологиями занимаются около полутора сотен компаний, большинство из них - в энергоэффективином кластере.

В середине февраля в Технопарке состоится встреча организаторов конкурса и его участников. "Она позволит, что называется, сверить часы и скорректировать приоритеты в рамках акселератора BuildUP, - прогнозирует в беседе с Sk.ru Юрий Хаханов, директор по акселерации направления "Городские технологии" в кластере энергоэффективных технологий Фонда "Сколково". - Строительство и девелопмент - традиционно закрытые направления, и мы с радостью наблюдаем, что сейчас отрасль начинает открываться для новых проектов, решений и идей. Неслучайно на пресс-конференции, посвященной запуску акселерационной программы BuildUP, представители "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" говорили о заинтересованности не только в инновационных строительных технологиях, но и решениях из области искусственного интеллекта, беспилотных систем, 3D-визуализации. Все они также могут использоваться в строительной и девелоперской деятельности".

Во время демо-дня, итоговой сессии акселератора, намеченной на сентябрь будущего года, эксперты отберут не менее десятка перспективных разработок, авторы которых получат возможность внедрения на объектах компаний "Галс-Девелопмент", "Дон-строй Инвест" и "Фодд". Как рассказал Олег Дубнов, Фонд "Сколково" считает перспективным такой формат акселераторов, особенно в традиционно консервативных отраслях, к числу которых относится и строительство. "Мы намерены в следующем году переходить к реализации подобных акселерационных программы и в других отраслях: электроэнергетике, металлургии, нефтегазовой отрасли, - поделился планами Олег Дубнов. - В современном мире скорость развития технологий существенно возросла, происходит быстрый перенос технологий между отраслями, поэтому даже такой консервативной отрасли как строительство необходим новые подход к поиску и внедрению новых технологий, который мы реализуем вместе с партнерами по этому проекту".

Девелоперы и строители из числа организаторов акселератора возлагают на него большие и вполне конкретные ожидания. Вот лишь пара примеров. Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент": "Мы ожидаем получить инновационные решения, направленные на снижение себестоимости строительства, сокращении сроков строительства в 1,5 раза – при сохранении высокой планки качества, повышение эффективности эксплуатации объектов недвижимости, улучшение качества жизни жителей". Алена Дерябина, гендиректор "Дон-Строй Инвест": "Исходя из нашего опыта в поиске инноваций, могу выделить разработки, которые нам кажутся наиболее перспективными. В первую очередь, это все, что позволяет оптимизировать сроки строительства. Мы уже проектируем в BIM, умеем работать с модульными фасадами, но хотелось бы совершить в этом направлении технологический прорыв. Второе - это качество строительства. Мы можем придумать феерический проект, заложить самые инновационные материалы и технологии – но потом все это попадает в руки строителей, и качество реализации задуманного зависит именно от них. В эпоху глобальной цифровизации хотелось бы минимизировать влияние человеческого фактора на судьбу проекта. Третье направление - энергоэффективность и экологичность, и четвертое - любые виды электронных платформ, включая различные онлайн-сервисы для клиентов. Уже сегодня люди могут купить у нас квартиру по интернету, могут входить в свой дом по смартфону, могут через мобильное приложение решить все вопросы с управляющей компанией. Очевидно, что в этой сфере заложен грандиозный потенциал".

Юрий Хаханов рассказывает: запуску акселератора предшествовали длившиеся полгода консультации и встречи представителей Фонда "Сколково" со строителями и девелоперами. Те, по уверению собеседника Sk.ru, демонстрировали неподдельный интерес к сколковским разработкам. "По итогам этих встреч стало понятно, что многие наши проекты необходимо адаптировать к специфическим требованиям заказчиков, - отмечает г-н Хаханов. - С учетом этого выстроена архитектура акселератора. Он состоит из двух блоков. Первый – это поиск и отбор перспективных проектов. Второй – их акселерация, в рамках которой мы в том числе будем затачивать предлагаемые решения под конкретные требования заказчиков в привязке к проектируемым, строящимся или уже возведенным объектам".