ФСК ЕЭС стала лауреатом правительственной премии в области качества за 2018 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Председателю Правления ФСК ЕЭС Андрею Мурову премию Правительства РФ в области качества. Компания вошла в число 11 лауреатов, отобранных из 282 организаций-претендентов. Награждение состоялось по итогам всестороннего исследования уровня оказываемых ФСК ЕЭС услуг, управления, ключевых результатов работы.

Эксперты Роскачества провели оценку ФСК ЕЭС в два этапа: сначала на основании представленного компанией отчета, затем – в рамках очного обследования, которое прошло в головном офисе и четырех филиалах – МЭС Волги, Востока, Урала и Центра. Всего деятельность ФСК ЕЭС оценивалась по девяти базовым критериям.

Наградой ежегодно отмечаются организации за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента. В 2018 году на конкурсе были представлены участники из 70 регионов страны.

Премия в области качества была учреждена Правительством РФ в 1996 году. Основные ее положения и методология гармонизированы с моделью Европейской премии по качеству (с 2017 года – Всемирная премия EFQM за Совершенство). Ежегодно присуждается не более 12 наград, в том числе не более шести – организациям с численностью персонала свыше 1 тыс. человек. Претендентов на звание лауреатов и дипломантов отбирает совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества, который возглавляет Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.