ФСК ЕЭС стала лауреатом правительственной премии в области качества за 2018 год

Андрей Боев: "Я за разумный подход"
Корреспондент редакции портала RusCable.Ru побывала в гостях у ХКА
20 декабря 2018, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Председателю Правления ФСК ЕЭС Андрею Мурову премию Правительства РФ в области качества. Компания вошла в число 11 лауреатов, отобранных из 282 организаций-претендентов. Награждение состоялось по итогам всестороннего исследования уровня оказываемых ФСК ЕЭС услуг, управления, ключевых результатов работы.
Эксперты Роскачества провели оценку ФСК ЕЭС в два этапа: сначала на основании представленного компанией отчета, затем – в рамках очного обследования, которое прошло в головном офисе и четырех филиалах – МЭС Волги, Востока, Урала и Центра. Всего деятельность ФСК ЕЭС оценивалась по девяти базовым критериям.
Наградой ежегодно отмечаются организации за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента. В 2018 году на конкурсе были представлены участники из 70 регионов страны.
Премия в области качества была учреждена Правительством РФ в 1996 году. Основные ее положения и методология гармонизированы с моделью Европейской премии по качеству (с 2017 года – Всемирная премия EFQM за Совершенство). Ежегодно присуждается не более 12 наград, в том числе не более шести – организациям с численностью персонала свыше 1 тыс. человек. Претендентов на звание лауреатов и дипломантов отбирает совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества, который возглавляет Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.