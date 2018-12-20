"МРСК Урала" и "Тюменьэнерго" получили от Минэнерго РФ 17 млрд рублей. Деньги направят на техприсоединение и нужды "Роснефти"

Компании раскрыли планы по долгосрочным вложениям в энергокомплекс

Активы ПАО "Россети" в УрФО – АО "Тюменьэнерго" и ОАО "МРСК Урала" – значительно увеличили инвестиционные планы в пятилетней перспективе. Минэнерго РФ накануне согласовало компаниям увеличение инвестпрограмм на 11,6 и 5,7 млрд рублей соответственно. Как следует из документов, дополнительные вложения потребовались "МРСК Урала" в связи с поступлением новых заявок на техприсоединение, что повлекло необходимость реконструкции существующей и строительства новой электросетевой инфраструктуры. К прочему, почти все заявки поданы от льготных категорий потребителей, что создает для компании заметные выпадающие доходы, которые необходимо компенсировать за счет тарифов. "Тюменьэнерго" в свою очередь сделало акцент на развитии энергокомплекса в ХМАО-Югре, куда будет направлено почти две трети от общего объема инвестиций. Основной объем средств сургутской "дочкой" "Россетей" будет вложен в реконструкцию существующих объектов и строительство новых для нужд ПАО "Роснефть".

Министр энергетики РФ Александр Новак накануне утвердил изменения в инвестиционные программы дочерних компаний ПАО "Россети" в УрФО: АО "Тюменьэнерго" и ОАО "МРСК Урала". Согласно его приказу компании увеличат инвестиции в электросети.

Так, для ОАО "МРСК Урала" Минэнерго РФ одобрило рост капитальных вложений в течение пяти лет на 5,7 млрд рублей: с 33,9 до 39,6 млрд рублей. Согласно новой инвестпрограмме, 36,3 млрд рублей предлагается профинансировать за счет тарифных источников, еще 3,3 млрд рублей будет обеспечено через "иные источники".

Львиную долю инвестпрограммы компания оплатит амортизационными отчислениями: за 5 лет за счет амортизации на "стройку" будет направлено 25,4 млрд рублей, еще 6,8 млрд рублей – за счет прибыли от услуг по передаче электроэнергии и техприсоединения. Также "МРСК Урала" в течение 5 лет направит на инвестиции 5,8 млрд рублей, полученных в качестве возврата налога на добавленную стоимость, и 952 млн рублей кредитных средств. Примечательно, что несмотря на растущие расходы, судя по всему, роста тарифа для населения сверх предельных индексов не ожидается: компания не получит ни рубля из бюджетов РФ или регионов присутствия.

В "МРСК Урала" "Правде УрФО" пояснили, что основными причинами увеличения объемов инвестиционной программы является уточнение объемов строительства под техприсоединение новых потребителей. Финансирование этих мероприятий будет обеспечено платой заявителей и льготами, учтенными в тарифах на передачу электрической энергии. Кроме того, ИПР предусматривает привлечение кредитов для целей консолидации электросетевых активов.

"Изменения инвестиционной программы (ИПР) касаются 2018-2022 годов, при этом тарифы для потребителей на 2018 год утверждены и изменению не подлежат. На 2019 и последующие годы ставки тарифов на услуги по передаче электрической энергии не утверждены.

Предлагаемая корректировка ИПР 2019 и последующих годов принимается в границах "тарифного коридора", заданного прогнозом социально-экономического развития РФ и, соответственно, в рамках предельного уровня тарифов, утверждаемых ФАС. Также следует отметить, что объем финансирования ИПР за счет тарифных источников по всем филиалам ОАО "МРСК Урала" 2019 года находится на сопоставимом уровне с 2018 годом", – отмечают в уральской "дочке" "Россетей".

Среди наиболее крупных титулов инвестпрограммы "МРСК Урала" – реконструкция ПС 110 кВ "Свердловская" стоимостью 857 млн рублей и ПС 110 кВ "Полевская" за 398 млн рублей. Также компания проведет реконструкцию ПС 110кВ "Восточная" и ВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино в Челябинской области суммарной стоимостью более 1 млрд рублей. В Пермском крае среди наиболее ресурсоемких проектов – реконструкция ВЛ 110 кВ Яйва – Соликамск (661 млн рублей), ПС 110 кВ "Южная" 658 млн рублей, а также ПС 110 кВ "Кунгур" (591 млн рублей).

Еще одной значительной статьей расходов компании являются мероприятия по развитию и модернизация учета электроэнергии, куда входит установка счетчиков. Совокупная стоимость этих работ превышает 2,5 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе "МРСК Урала", наиболее крупные проекты с вводом в эксплуатацию в 2019 году – реконструкция ПС "Юг" и ПС 110/6 кВ "Егошиха" филиала "Пермэнерго", ПС 110/6 кВ "Харлуши" филиала "Челябэнерго".

"В Свердловской области речь идет о завершении реконструкции ПС 110/10 кВ "Кадниковская" в Сысерти. Сегодня энергетики решают вопросы увеличения пропускной способности сети для обеспечения развития округа и развития индивидуального жилищного строительства. В результате выполненных работ по реконструкции на центре питания "Кадниковская" будет повышена надежность электроснабжения таких населенных пунктов, как Кадниково, Черданцево, Токарево, КП "Журавли", Кашино, КП "Заповедник", Ольховка, Шайдурово, Октябрьский, Первомайский – территорий, где активно идет развитие индивидуального жилищного строительства", – заявил официальный представитель сетевой компании.

В целом, если рассматривать распределение затрат, то 42% инвестиционной программы предстоящего года будет направлено на технологическое присоединение, остальной объем – реконструкция и техперевооружение, новое строительство. В компании также отмечают, что ежегодно в "МРСК Урала" поступает более 33 тысяч заявок на ТП, из которых более 90% – льготная категория.

"Тюменьэнерго" в свою очередь также увеличит инвестиции в капитальное строительство и реконструкцию сетей. Согласно новой инвестпрограмме, вложения за 5 лет вырастут с 61,1 до 72,7 млрд рублей.

Основные расходы связаны с реконструкцией и модернизацией оборудования (почти 42 млрд рублей), техприсоединением (12 млрд рублей) и проектами, которые регионы внесли в схемы и программы перспективного развития электроэнергетики (СиПРЭ). Уточним, СиПРЭ является основополагающим документом при формировании инвестпрограмм, на которые опираются компании. В программу заложены векторы развития территорий и, в том числе, необходимость развития электросетевой инфраструктуры.

В качестве источников финансирования "Тюменьэнерго" использует 42,4 млрд рублей от амортизационных отчислений, 9,6 млрд рублей – от техприсоединения, 5,9 млрд рублей – от возврата налога на добавленную стоимость. Также компания привлечет 14,9 млрд рублей кредитов. Как ранее пояснил "Правде УрФО" официальный представитель "Тюменьэнерго", основной объем инвестиций будет направлен в электросетевой комплекс ХМАО-Югры – 42,7 млрд рублей, что составляет 58,90% от общего объема вложений.

Напомним, "Тюменьэнерго" планирует значительно увеличить поступления от техприсоединения: с 7 сразу до 11,7 млрд рублей. Участники рынка связывают рост поступлений с активным расширением производственных площадок нефтяных компаний в Западной Сибири.

Например, как следует из инвестпрограммы, "Тюменьэнерго" планирует строительство ПС 110 кВ "Чапровская" для нужд "дочки" "Роснефти", ООО "РН-Конданефть" стоимостью более 1 млрд рублей. Также для нефтяной компании предполагается строительство секционного пункта 110 кВ "Батово" за 233 млн рублей. Еще один крупный объект для "Роснефти" – ПС 110 кВ "Невская", стоимость которой, согласно инвестпрограмме, составит почти 1,5 млрд рублей. К прочему, в рамках инвестки будет построена ПС 110 кВ "Эргинская" за 1,4 млрд рублей, подстанция 110 кВ "Арго" и подстанция 110 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Кузоваткинского месторождения общей стоимостью более 1,1 млрд рублей.

Редакция обратилась в "Тюменьэнерго" с просьбой прокомментировать причины и последствия корректировки инвестпрограммы, однако на момент публикации материала ответа не последовало.



«Правда УрФО»