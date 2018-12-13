Рязаньэнерго развивает сотрудничество с образовательными учреждениями региона

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" активно сотрудничает с образовательными учреждениями Рязани и области по направлениям профориентации школьников, энергосбережения, профилактики электротравматизма среди несовершеннолетних и патриотического воспитания молодежи.

В октябре этого года филиал стал партнером рязанской школы № 40. Учащиеся школы вышли с инициативой и приняли участие в установлении в Рязани мемориальных досок ветерану Великой Отечественной войны, бывшему работнику Рязаньэнерго Алексею Ангеловичу Вайцену, который являлся участником единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания в концлагере "Собибор".

Сотрудничество в проведении совместных мероприятий получило свое развитие в реализации школьного проекта "Клуб встреч с интересными людьми": филиал "Рязаньэнерго" при поддержке регионального отделения Русского Географического общества выступил организатором встречи учеников 7-11 классов школы с Михаилом Малаховым, Героем Российской Федерации, государственным и общественным деятелем, учёным-экологом, полярным исследователем и путешественником. Михаил Георгиевич внёс большой вклад в исследование психологии и выживания человека в экстремальных условиях. Участвовал в практических научных исследованиях на Крайнем Севере. Совместно с канадцем Ричардом Вебером четырежды совершал походы на Северный полюс.

На встрече Михаил Георгиевич рассказал о своих путешествиях и исследованиях, о преодолении трудностей, с которыми приходится сталкиваться полярникам, и ответил на вопросы школьников. Завершилось мероприятие посещением музея истории школы и автограф-сессией знаменитого рязанца.

"Уверен, встреча с Михаилом Малаховым стала для ребят познавательным мероприятием, послужила расширению их кругозора, помогла в формировании активной жизненной позиции, - отметил директор филиала "Рязаньэнерго", член регионального отделения Русского Географического Михаил Подлягин. - Проект взаимодействия со школьниками мы продолжим и в дальнейшем. В рамках "Клуба" запланированы встречи учащихся с работниками предприятия по направлению одного из предметов школьной программы. Например, по обществознанию – путь успеха менеджера, по физике – встреча с инженером и выезд в мастерскую по ремонту трансформаторов. Возможны также встречи со студенческими энергетическими отрядами, вовлечение ребят в проведение тематических мероприятий энергетиков".