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Контракты

США намерены снять санкции с РУСАЛа и En+

США намерены снять санкции с РУСАЛа и En+

20 декабря 2018, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РУСАЛ, САНКЦИИ, АЛЮМИНИЙ, САНКЦИИ РУСАЛ, ВТО
Отрасль: Металлургия 

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19 Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка компании, подконтрольные Олегу Дерипаске - En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

"Мы приветствуем решение OFAC и продолжаем работу, необходимую для возвращения компании в нормальный режим", - говорится в сообщении.

Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали в "черный список" (SDN-лист) США в начале апреля. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Позднее минфин США неоднократно откладывал срок введения санкций против компаний на фоне переговоров с Дерипаской о снижении его доли и управления в компаниях.

"Металлоснабжение и сбыт"

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