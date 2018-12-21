20 лет назад состоялся пуск Ирганайской ГЭС – второй по мощности гидроэлектростанции Северного Кавказа

22 декабря, в профессиональный праздник энергетиков, исполняется 20 лет с момента пуска первого гидроагрегата Ирганайской ГЭС – второй по мощности гидроэлектростанции на Северном Кавказе и в Дагестане. Установленная мощность станции – 400 МВт.

Ввод в эксплуатацию станции, предназначенной для сглаживания суточных и недельных колебаний графика нагрузки, повысил надежность энергосистемы юга России.



Схема использования рек Андийского и Аварского Койсу, первоочередным объектом которой была определена Ирганайская ГЭС, была утверждена в 1970 году. Технико-экономическое обоснование проекта Ирганайской ГЭС, разработанное институтом "Ленгидропроект", было утверждено в 1975 году. Строительство Ирганайской ГЭС было начато в 1977 году, первый гидроагрегат был пущен в 1998 году, второй – в 2001 году. Гидроагрегаты пускались с недостроенной плотиной, на пониженном напоре, что ограничивало мощность и выработку ГЭС.



В 2008 году отсыпка второй по высоте в России грунтовой плотины высотой 101 м была завершена, водохранилище было полностью заполнено, станция достигла мощности 400 МВт и перешла в режим постоянной эксплуатации. Наполнение водохранилища до проектной отметки позволило существенно повысить производственные показатели станции: если за первые 10 лет работы она выработала 6 млрд кВт'ч электроэнергии, то за последующие 10 лет – 12 млрд кВт'ч.



Строительство Ирганайской ГЭС оказало большое положительное влияние на социально-экономическое развитие Дагестана. За счет сметы станции были построен Гимринский автодорожный тоннель длиной 4303 м (самый протяженный в России в своем классе), поселок энергетиков Шамилькала, десятки объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, проложены современные дороги, сооружены мосты. Унцукульский район Дагестана за эти годы стал одним из самых благоустроенных в Республике. Дагестанский филиал РусГидро ежегодно проводит активную благотворительную работу, направленную на поддержку детских домов, фольклорных коллективов, спортивных и общеобразовательных школ, организует благотворительные акции по поддержке детей и ветеранов.

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