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Мероприятия

Александр Новак: "Основная задача всех энергетиков страны – обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение каждого гражданина"

Александр Новак: Основная задача всех энергетиков страны – обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение каждого гражданина

21 декабря 2018, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго

Минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в церемонии закрытия учений по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений электроснабжения потребителей на электросетевых объектах.

Александр Новак высоко оценил результаты  мероприятий, прошедших в 30 регионах страны. "Всего в состоявшихся учениях приняло участие почти 23,5 тысячи человек. В распоряжении энергетиков находилось 3,5 тысячи единиц спецтехники. Все это работало как единый механизм, успешно решая поставленные задачи", - сказал Министр.

Глава Минэнерго напомнил, что российский сетевой комплекс работает на огромной территории в различных климатических условиях, при этом основная задача всех энергетиков страны – обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение каждого гражданина.

"Форма такой работы была использована еще в советское время. Теперь она возрождается и даёт возможность энергетикам показать профессионализм и солидарность друг с другом", - отметил Александр Новак.

В заключение глава энергетического ведомства поблагодари участников учений и поздравил энергетиков с наступающими праздниками – Днём энергетика и Новым годом.

Компания: Министерство энергетики РФ

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