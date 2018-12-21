Энергетики Оренбургской области принимают поздравления с профессиональным праздником

21 декабря, в канун Дня энергетика, в актовом зале филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" состоялось торжественное награждение сотрудников за труд и профессионализм.

Приветствуя работников энергетической отрасли, Губернатор – Председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг отметил важное значение энергетики для жизни страны и региона, для каждого домохозяйства и человека.

- Мы уверены в надёжности нашей энергосистемы. Спасибо за это ветеранам отрасли, которые стояли у самых истоков. Спасибо вам – всем нынешним работникам энергетики. Всем, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник, - сказал Юрий Берг.

Губернатор вручил награды заслуженным работникам предприятий электроэнергетики. В числе награжденных электромонтеры, диспетчеры, водители, инженеры - те, кто обеспечивают электроэнергией Оренбургскую область.

Владимир Смирнов, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Орского РЭС Орского производственного отделения филиала "Оренбургэнерго" удостоен Почетной грамоты Губернатора Оренбургской области. Владимир Смирнов участвовал в строительстве кабельных линий электропередачи к больничному комплексу в Орске, прокладывал питающие и отходящие кабели от подстанции "Елшанская". В его послужном списке сотни отремонтированных кабельных линий. Общий стаж работы в областной энергосистеме – 25 лет.

- Любая личная награда на 50 процентов состоит из работы всей бригады, всех товарищей, с которыми в мороз и слякоть ищешь повреждение, откапываешь траншею, ремонтируешь и возвращаешь свет в дома, - уверен Владимир Смирнов.

Виктору Безбородову, машинисту автовышки управления транспортного сервиса Центрального производственного отделения филиала "Оренбургэнерго", Почетную грамоту Законодательного Собрания Оренбургской области вручил Сергей Грачев.

Виктор Безбородов пришел на работу в Центральное производственное отделение 18 лет назад. За годы работы он участвовал в реконструкции и строительстве десятков подстанций и линий электропередачи в Оренбургской области. В 2013-2014 годах выезжал в Сочи на строительство олимпийских объектов. От профессионализма Виктора Викторовича зависит работа и безопасность электромонтера, который на высоте нескольких метров монтирует изолятор или крепит провод ЛЭП.

- В энергетике нет легкой работы: на каком бы участке ни трудился, везде нужны терпение, ответственность, - считает Виктор Безбородов. – Это ответственность как за тех, с кем работаешь, так и за потребителей, которым мы несем свет.

Отраслевые и корпоративные награды коллегам вручил заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Оренбургэнерго" Виктор Кажаев.

- Мы работаем в отрасли, которая требует самоотдачи и самопожертвования. Электромонтеры, мастера, диспетчеры, водители забывают о личных неудобствах, работают в любых условиях с единственной целью – дать свет оренбуржцам. От всей души благодарю коллег за добросовестную работу и высокий профессионализм. Желаю всем работникам отрасли, ветеранам и молодым энергетикам, здоровья, счастья и бодрости духа, - поздравил коллег с профессиональным праздником Виктор Кажаев.

Профессиональный праздник энергетики отмечают 22 декабря. Праздник был учрежден в 1966 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР День энергетика был установлен 22 декабря – в день принятия Государственного плана электрификации России, знаменитого плана ГОЭЛРО.

В энергетической отрасли региона сегодня работают более 20 тысяч человек: электромонтеры, диспетчеры, инженеры, строители, монтажники, ремонтники, проектировщики. Они работают в котлотурбинном цехе ТЭЦ, поднимаются на опоры линий электропередачи, проектируют и строят новые подстанции. Каждый выполняет свои задачи, но вместе они обеспечивают деятельность предприятий, работу школ, больниц, детских садов, несут тепло в дома. Несмотря на то, что профессиональная сфера разделена на три направления (генерация, транспортировка и сбыт электроэнергии), энергетическая система Оренбуржья остается единой.