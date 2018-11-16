ГК "Москабельмет" поздравляет с Днем энергетика!

То, что День энергетика отмечается в дату, на которую выпадает самый короткий световой день в году, всего лишь совпадение, хотя и очень символичное. Его празднование установлено в честь принятия Государственного плана электрификации России, которое состоялось 22 декабря 1920 года. Мы уверены: те, кто принимал этот план, могли бы гордиться сегодняшней энергетикой страны и тем, по какому пути она развивается.

Энергетика – одна из ведущих отраслей экономики страны, имеющая огромное стратегическое значение. От ее состояния и функционирования напрямую или косвенно зависят практически все сферы нашей жизни.

Энергетика России – сильное, незаменимое звено в мощной и очень крепкой цепи. Огромный вклад в прочность этой цепи вносят те, кто ежедневно трудятся на ее благо. Невозможно переоценить их профессионализм, ответственное отношение к вверенным им задачам целеустремленность, активность и преданность делу. И в этот день хочется пожелать, чтобы такие качества передавались из поколения в поколение.

"Москабельмет" поздравляет всех энергетиков с профессиональным праздником. Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких моментов и теплых эмоций. Крепкого вам здоровья, успехов, счастья и всего наилучшего!