Глава минтопэнерго Крыма назвал уходящий год переломным для энергосистемы Крыма

Уходящий год стал переломным для энергосистемы Крыма. Об этом, поздравляя коллег с профессиональным праздником, заявил министр топлива и энергетики республики Вадим Белик.

"Позади год напряженного труда. Этот год можно назвать переломным в истории энергосистемы Крыма, так как она переживает второе рождение. Миллиардные средства вложены в развитие и модернизацию генерирующих мощностей. В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на стадии реализации находятся такие значимые проекты, как строительство Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС и реконструкция Сакской ТЭЦ", – приводит слова министра пресс-служба минтопэнерго Крыма.

По словам Белика, уже сейчас энергоблоки первой очереди Балаклавской и Таврической ТЭС допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работают по диспетчерскому графику. Министр также поблагодарил работников госпредприятия "Крымэнерго". "Отдельно хочу поблагодарить ГУП "Крымэнерго" – паспорт готовности к осенне-зимнему периоду получен предприятием в установленные сроки, наряду с другими субъектами электроэнергетики России. Думаю, это станет теперь хорошей традицией, – отметил Белик. – Энергетики не знают ни перерывов, ни выходных. Энергоблокада еще раз доказала, что организованность, системность, профессионализм и ответственность – это те качества, благодаря которым функционирует энергосистема".

Крыминформ