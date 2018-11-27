Поздравляем с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Андрей Боев: "Я за разумный подход"
Корреспондент редакции портала RusCable.Ru побывала в гостях у ХКА
21 декабря 2018, 09:27
Рубрика: Мероприятия
Метки: ХКА
Уважаемые партнеры!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Вы поставляете свет и тепло в наши дома, помогая создавать атмосферу
комфорта и уюта.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и большой удачи!
Пусть наши крепкие партнерские отношения остаются
залогом эффективного сотрудничества и успешной реализации
совместных проектов!
С наилучшими пожеланиями коллектив ООО "ХКА"