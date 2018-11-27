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Мероприятия

Поздравляем с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Поздравляем с профессиональным праздником – Днем энергетика!

21 декабря 2018, 09:27
Рубрика: Мероприятия
Метки: ХКА

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Уважаемые партнеры!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!

Вы поставляете свет и тепло в наши дома, помогая создавать атмосферу
комфорта и уюта.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и большой удачи!

Пусть наши крепкие партнерские отношения остаются
залогом эффективного сотрудничества и успешной реализации
совместных проектов!

С наилучшими пожеланиями коллектив ООО "ХКА"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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