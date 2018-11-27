Поздравляем с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Уважаемые партнеры!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником –

Днем энергетика!

Вы поставляете свет и тепло в наши дома, помогая создавать атмосферу

комфорта и уюта.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и большой удачи!

Пусть наши крепкие партнерские отношения остаются

залогом эффективного сотрудничества и успешной реализации

совместных проектов!

С наилучшими пожеланиями коллектив ООО "ХКА"