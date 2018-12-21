Сергей Грачев: "Мы видим, что энергетическая отрасль – в надежных руках"

Председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачев поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли Оренбуржья с профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.

"В современном мире энергетика является одной из базовых отраслей. Вы обеспечиваете бесперебойную подачу тепла и света в жилые дома, на производственные и социальные объекты. Без преувеличения можно сказать, что в ваших руках – благополучие и комфорт населения городов и сел, функционирование всех сфер экономики, – говорится в поздравлении. – На предприятиях электроэнергетики трудятся специалисты высокого класса, способные грамотно и мобильно решать сложные производственные задачи. В основе успеха – профессионализм, ответственность, инициативность".

Вице-спикер областного парламента побывал на торжественном вечере, посвященном Дню энергетика, который прошел в Оренбурге с участием представителей всех служб энергетической отрасли региона.

– В свое время советские и российские ученые, инженеры, специалисты совершили энергетический прорыв. И этот процесс не останавливается. Внедряются новые технологии по выработке чистого, безопасного и бюджетного электричества. Наша страна занимает четвертое место в мире по объему генерации электроэнергии и экспорту за рубеж, мы уже ощутили плюсы альтернативной и "зеленой" энергетики, солнечных батарей и ветряков. В развитии энергосистемы, в том числе у нашего региона, большое будущее, и мы видим, что энергетическая отрасль – в надежных руках. В любую погоду можно быть уверенными: тепло и свет дойдут до потребителя, – отметил Сергей Грачев.

Законодательное собрание Оренбургской Области