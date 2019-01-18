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Мероприятия

Уважаемые партнеры, дорогие друзья! Примите наши самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые партнеры, дорогие друзья! Примите наши самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

21 декабря 2018, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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День энергетика – один из самых теплых и светлых праздников года, ведь тепло и свет – это ваша работа, дело, которому вы себя посвятили! Без вашего ежедневного труда невозможен уют и комфорт современной жизни, невозможно функционирование ни одной промышленной отрасли!

Мы гордимся партнерством с вами и возможностью внести свой вклад в стабильную работу энергетического комплекса страны. Желаем вам блестящего развития во всех важных направлениях, успехов, неиссякаемой энергии для преодоления трудностей и достижения поставленных целей. Пусть работа приносит удовлетворение и радость, пусть целеустремленность и оптимизм не покидают вас, пусть всегда рядом будут надежные партнеры, верные друзья, понимающие и разделяющие идеи коллеги, любящие родные и близкие люди!

Счастья вам, здоровья, семейного благополучия, тепла и света!

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
руководство и коллектив АО "Завод "Энергокабель".

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

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