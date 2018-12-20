В преддверии Дня энергетика в Нижновэнерго отметили лучших сотрудников

21 декабря, в преддверии Дня энергетика, сотрудникам филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" вручены отраслевые и корпоративные награды.

Почетной грамотой Министерства энергетики награжден начальник службы безопасности технологических процессов Сергей Губарев.

Нагрудным знаком "За профессиональное мастерство" награжден заместитель главного инженера - начальник центра управления сетями Ян Белин.

Почетная грамота ПАО "Россети" вручена заместителю главного инженера по эксплуатации Олегу Петрову, начальнику диспетчерской службы Михаилу Звереву, заместителю начальника центра управления сетями по оперативной работе Дмитрию Ковалеву и начальнику службы технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Евгению Урутину. Отдельно благодарность ПАО "Россети" получил ведущий специалист отдела безопасности Леонид Ильичев.

Благодарственным письмом Губернатора Нижегородской области награждены заместитель директора по инвестиционной деятельности Игорь Аверьянов и начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения Дмитрий Жучкин.

Почетные грамоты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области вручены ведущему инженеру службы безопасности технологических процессов Сергею Рябову и инженеру службы эксплуатации Николаю Сучкову.

Благодарственным письмом городской Думы Нижнего Новгорода награждены начальник сектора налогового учета и отчетности Ирина Полозкова, ведущий специалист отдела безопасности Галина Галкина, начальник отдела конкурсных закупок Андрей Железняков, заместитель начальника управления учета электроэнергии Елена Белых, начальник отдела управления делами Ольга Стрыгина и ведущий инженер группы сети передачи данных Виктор Висков.

Благодарственным письмом Администрации города Нижнего Новгорода награждены начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Сергей Урняев и начальник сектора управления объектами электросетевого хозяйства Александр Александров.

Четыре энергетика удостоились Почетных грамот МРСК Центра и Приволжья, еще восьми объявлена благодарность межрегиональной распределительной сетевой компании.

Кроме того, 20 сотрудников получили Почетные грамоты филиала "Нижновэнерго", семи объявлена благодарность за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд.

За большой личный вклад в развитие Нижегородской энергосистемы на Доску Почета занесены инженер по расчетам и режимам отдела электрических режимов Ольга Еремина, столяр ремонтно-строительного участка производственного отделения "Кстовские электрические сети" Николай Бесчастнов, электромонтер оперативно-выездной бригады Вадского района электрических сетей производственного отделения "Арзамасские электрические сети" Алексей Заплутанов, мастер участка Гагинского района электрических сетей производственного отделения "Сергачские электрические сети" Александр Косенков, электромонтер оперативно-выездной бригады Сокольского района электрических сетей производственного отделения "Балахнинские электрические сети" Сергей Кочетов, диспетчер оперативно-диспетчерской группы Вачского района электрических сетей производственного отделения "Южные электрические сети" Евгений Мокеев, главный инженер Краснобаковского района электрических сетей производственного отделения "Семеновские электрические сети" Александр Пигалев, электромонтер оперативно-выездной бригады Сормовского района электрических сетей производственного отделения "Центральные электрические сети" Антон Сироткин, инженер службы подстанций производственного отделения "Уренские электрические сети" Антон Соловьев, диспетчер оперативно-диспетчерской службы производственного отделения "Дзержинские электрические сети" Егор Фадеев.

Поздравлял коллег первый заместитель директора – главный инженер филиала Игорь Лапин. Он отметил наиболее значимые достижения энергетиков по итогам 2018 года, среди которых реконструкция одной из важнейших подстанций г. Нижний Новгород - (ПС) 110/6 кВ "Соцгород", подготовка электросетевой инфраструктуры для проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Нижнем Новгороде, помощь в повышении надежности энергосистем Тверской области и Республики Дагестан.

"Повседневный труд энергетиков Нижновэнерго важен не только для развития Нижегородской области, но и для каждого отдельного человека. От надежности работы электросетевого комплекса зависят качество жизни в регионе и развитие его экономики. Для нижегородских энергетиков 2018 год был плодотворным: вводились в эксплуатацию новые объекты, было выполнено немало ремонтов и реконструкций. Нижегородские энергетики на высоком уровне обеспечили электроснабжение знаковых для Нижегородской области мероприятий, в частности проведения в приволжской столице матчей Чемпионата мира по футболу, – отметил Игорь Лапин. – Коллеги, от всей души благодарю вас за самоотверженную преданность профессии. Добра вам, благополучия и новых высот в работе на благо Нижегородской области и всей страны!"