Волжская ГЭС отмечает День энергетика и 60-летний юбилей

22 декабря 2018 года коллектив Волжской ГЭС отмечает профессиональный праздник – День энергетика и 60-летний юбилей. Первый гидроагрегат был включен в сеть и начал выдавать электроэнергию в 1958 году.

Создание самой мощной на тот момент гидроэлектростанции в мире объединило крупные энергосистемы Центра, Поволжья и Юга России и ликвидировало дефицит электроэнергии в стране.



Волжскую ГЭС возвели, не имея примера прошлых строительств и даже вопреки ему, на нескальных основаниях. Здесь многое было впервые. Например, впервые в практике отечественного гидростроения широко применили сборные железобетонные конструкции, а для доставки грузов в котлован использовали 4-километровую подвесную канатную дорогу, расположенную на высоте 40 метров. Именно на Волжской ГЭС впервые в мире было получено напряжение в 500 киловольт. Проект гидроузла в ходе строительства претерпел изменения, а мощность гидростанции значительно увеличилась.



К юбилею Волжской ГЭС в филиале МЭИ при поддержке РусГидро было приурочено открытие новой учебно-исследовательской лаборатории "Информатики и цифровых технологий им. Х.Х. Усманова". Благодаря поддержке РусГидро она оснащена современным программным обеспечением и предназначена для обучения основам цифровых технологий, информатики, языкам программирования. Здесь будут проводиться занятия по электро- и теплоэнергетике, курсы повышения квалификации и переподготовки, а также лаборатория будет использоваться для выполнения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ.



С 2003 года коллектив Волжской ГЭС совместно с дочерними и подрядными организациями проводит техническое перевооружение и реконструкцию предприятия. За эти годы на замену устаревшего и изношенного оборудования гидроэлектростанции направлено около 40 млрд руб. Наиболее активный период начался в 2011 году, когда была принята Программа комплексной модернизации Волжской ГЭС. С начала действия программы на гидростанции заменено и модернизировано 82% турбин и 45% генераторов. Остальное оборудование по графику планируется обновить до 2025 года.



В настоящее время Волжская ГЭС имеет статус самой крупной в Европе и обеспечивает своей мощностью около 70% общей генерации Волгоградской области. За весь период эксплуатации гидростанция выработала 680 млрд кВт·ч, что позволило сэкономить для потомков 145 млрд кубометров газа, или 300 млн тонн каменного угля.

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