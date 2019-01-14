IEK GROUP поздравляет с Днем энергетика!

22 декабря в России отмечают День энергетика — профессиональный праздник тех, кто трудится не покладая рук, чтобы в наших домах было светло, тепло и уютно, чтобы бесперебойно работали предприятия и учреждения, школы, больницы, детские сады.

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от успешной работы предприятий этой сферы и их эффективного развития зависит благополучие всей страны. Вот почему важно, чтобы в энергетике работали высококвалифицированные специалисты, а оборудование, обеспечивающее электроснабжение объектов, было качественным и надежным — таким, как продукция IEK®.

IEK GROUP поздравляет всех энергетиков России с их профессиональным праздником. Желаем вам бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, экономической стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!